Британському прем’єру Стармеру загрожує нова хвиля страйків у країні

Прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру загрожує нова хвиля страйків у країні, пише Bloomberg.

Підвищення зарплати вимагають британські профспілки, які представляють лікарів, машиністів, працівників місцевих органів влади та прикордонний персонал.

Зазначимо, першочерговим завданням нового уряду лейбористів є припинення протестів.

З моменту вступу на посаду шість тижнів тому адміністрація Стармера зробила профспілкам серію пропозицій про виплату зарплати, намагаючись вирішити проблеми, які переважали під час прем’єрства його консервативного попередника Ріші Сунака. “Проте, погодившись на угоди про кращу оплату праці для деяких профспілок, лейбористський уряд тепер стикається з перспективою, що інші працівники погрожуватимуть страйками, якщо їхні умови також не покращать”, ‒ йдеться у матеріалі.

Стармер пообіцяв налагодити виробничі відносини та покращити нестабільні державні служби Британії. Унаслідок він підписав угоду про підвищення зарплати для молодших лікарів у середньому на 22% протягом двох років, а також підвищення на 5% заднім числом для машиністів у профспілці ASLEF (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen).

“Він хотів діяти після того, як побачив, що нездатність Сунака запобігти страйкам завадила йому виконати ключові обіцянки виборцям, наприклад, про скорочення черг на отримання медичної допомоги”, ‒ зазначило видання.

Однак машиністи, які працюють на залізничній лінії між Лондоном і Единбургом, планують виходити щосуботи та неділі протягом трьох місяців з кінця серпня. Профспілка працівників залізничного та морського транспорту прагне паритету з пропозицією ASLEF, а профспілки місцевих органів влади вимагали нові переговори про оплату праці.