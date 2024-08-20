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Європол повідомив про ліквідацію фабрики фальшивих євро в Італії

Зловмисник надрукував близько 11 мільйонів євро, з яких 8 млн встиг реалізувати.

Європол повідомив про ліквідацію фабрики фальшивих євро в Італії
Фото: Європол

В італійському Неаполі зусиллями Європолу було зупинено роботу однієї з найбільших нелегальних друкарських фабрик, що виробляла фальшиві банкноти євро.

Як зазначають правоохоронці на своєму сайті, фальшивомонетник організував підприємство у своєму будинку у приміщенні, яке нагадує бункер. Там було виявлено 31 цифровий верстат, а також продукцію номіналом 3 мільйони євро. Ще 8 мільйонів, згідно з Європолом, зловмисник встиг реалізувати через злочинні угруповання, зокрема у Франції.

Фахівці визнали, що фабрика у Неаполі виготовляла справді високоякісні підробки. У Європолі стверджують, що кожна четверта фальшива банкнота, виявлена на території ЄС упродовж 2023 року, була надрукована саме тут.

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