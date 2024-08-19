Норвегія закриває своє дипломатичне представництво у Палестинській автономії через рішення Ізраїлю позбавити дипломатичної акредитації норвезьких дипломатів, які живуть в Ізраїлі, а працюють у Рамаллі ‒ палестинському місті у центральній частині Західного берега річки Йордан.
Про це повідомили у норвезькому МЗС, пише Європейська правда.
За словами міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде, рішення уряду Беньяміна Нетаньягу є радикальним і необґрунтованим.
"Це рішення спрямоване проти палестинців, Палестинської автономії і всіх тих, хто захищає міжнародне право, рішення про дві держави і законне право палестинців на самовизначення", – зазначив міністр.
Водночас Ейде підкреслив, що підтримка Норвегією Палестинської адміністрації та палестинського народу “буде продовжуватися і надалі”.
- У травні Норвегія, Іспанія та Ісландія офіційно визнали державність Палестини.
- У липні парламент Ізраїлю прийняв резолюцію, в якій висловив офіційну незгоду щодо незалежної Палестини, попередивши, що вона може стати базою для терористичних груп.
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Діалог Шангрі-Ла в Сінгапурі заявив, що Україна визнає державність як Ізраїлю, так і Палестини.