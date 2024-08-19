Центральний банк Лівії призупинив роботу через викрадення його співробітника

Центральний банк Лівії призупиняє роботу після викрадення його співробітника, повідомляє DW.
У банку інформують, що керівника відділу інформаційних технологій Мусаб Мсаллем “викрала невстановлена група з його будинку” в столиці Тріполі.
Видання зазначає, що останніми тижнями у північноафриканській країні спостерігається зростання напруженості між різними збройними угрупованнями.
Банк не відновить роботу, доки Мсаллема не звільнять. У фінустанові додали, що іншим керівникам також “погрожували викраденням”.
Більш детальнішої нформації про викрадення у заяві банку немає.
Облога штаб-квартири банку тиждень тому
Викрадення в неділю відбулося через тиждень після того, як озброєні люди взяли в облогу штаб-квартиру банку у Тріполі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападники вимагали відставки керівника банку Седдіка аль-Кабіра.
Посол США Річард Норланд попередив, що насильна заміна фінансиста може “призвести до втрати Лівією доступу до міжнародних фінансових ринків”.
Аль-Кабір обіймає посаду з 2012 року. Його критикують щодо управління нафтовими ресурсами Лівії та державним бюджетом.
- Лівія поділена між визнаним ООН урядом у Тріполі на чолі з прем’єр-міністром Абдулхамідом Дбейбахом та суперницькою адміністрацією у східному регіоні країни, де розташований парламент, за яким стоїть військовий командир Халіфа Хіфтер.