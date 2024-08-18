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​Україна вперше взяла участь в параді до Дня воїнів у Торонто

Dін вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади.

​Україна вперше взяла участь в параді до Дня воїнів у Торонто
Парад до Дня воїнів у Торонто
Фото: facebook.com/oleh.nikolenko.ua

Україна вперше в історії взяла участь в параді до Дня воїнів у Торонто. 

Про це повідомив генконсул України в канаді Олег Ніколенко. 

"Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт. Дякую нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість. Україна бореться не лише за свою свободу, але і свободу демократичного світу. Шануємо наших воїнів, дякуємо їм за захист", - написав він у фейсбуці і опублікувава фото.

Ніколенко нагадав, що Парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади.

"Запрошення України до участі цьогоріч - підтвердження міцної дружби між нашими країнами", - зазначив він.

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