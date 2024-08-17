Загорівся лондонський мистецький центр, де зберігаються роботи Ван Гона, Мане та Сезанна

До ліквідації пожежі задіяли 15 машин і близько 100 пожежників.

У лондонському мистецькому центрі Somerset House, де зберігаються безцінні роботи Ван Гога, Мане та Сезанна, сьогодні спалахнула пожежа. Будівля знаходиться у центрі британської столиці.

Про це пише АР.

З будівлі виривався дим, а на даху було видно полум’я. Причина пожежі поки невідома. До ліквідації залучили 15 машин і близько 100 пожежників.

У Somerset House заявили, що весь персонал і публіка в безпеці. Там планували провести захід з брейкдансу.

У неокласичній будівлі, якій майже 250 років, розташована Галерея Курто, де представлені роботи Ван Гога, Мане та Сезанна.

Директор Somerset House Trust Джонатан Рікі сказав, що пожежа спалахнула в західному крилі будівлі, і там «немає творів мистецтва».