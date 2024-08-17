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Ізраїль вдарив по Лівану. ЗМІ повідомляють про 10 жертв

Відомо, що усі загиблі були громадянами Сирії. 

Ізраїль вдарив по Лівану. ЗМІ повідомляють про 10 жертв
Фото: twitter.com/netanyahu

Ізраїль завдав удару по південній частину Лівану. Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Внаслідок удару по місту Набатія на півдні країни загинули близько 10 людей, зокрема двоє дітей, ще п'ятеро отримали поранення. 

Відомо, що усі загиблі були громадянами Сирії. Точну кількість загиблих буде оголошено після проведення ДНК-тестів для встановлення особи жертв.

Ізраїльські військові заявили, що авіаудар завдали по складу зброї, який використовує радикальне ісламістське угруповання "Хезболла".

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  • Напередодні делегації США, Єгипту, Катару та Ізраїлю заявили про призупинку переговорного процесу щодо урегулювання війни у Смузі Гази до наступного тижня. 
  • Вашингтон під час перемовин у Досі запропонував нову версію плану, яка дозволила б швидку імплементацію мирної угоди. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що завершення війни "значно ближче, ніж раніше". Загалом раунд перемовин у Досі оцінюють як найбільш продуктивний за місяці. Водночас ХАМАС у перемовинах участі не брав, але його представників поінформували про напрацювання.
  • Тиждень тому Ізраїль завдав авіаудару по Лівану, унаслідок якого загинув командир терористичного угруповання ХАМАС Самер Махмуд аль-Хаджа.
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