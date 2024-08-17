Ізраїль вдарив по Лівану. ЗМІ повідомляють про 10 жертв

Відомо, що усі загиблі були громадянами Сирії.

Ізраїль завдав удару по південній частину Лівану. Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Внаслідок удару по місту Набатія на півдні країни загинули близько 10 людей, зокрема двоє дітей, ще п'ятеро отримали поранення.

Відомо, що усі загиблі були громадянами Сирії. Точну кількість загиблих буде оголошено після проведення ДНК-тестів для встановлення особи жертв.

Ізраїльські військові заявили, що авіаудар завдали по складу зброї, який використовує радикальне ісламістське угруповання "Хезболла".