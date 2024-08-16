Перемовини про припинення війни у Газі продовжаться сьогодні

Новий раунд переговорів про припинення вогню у Смузі Гази продовжений ще на день, пише Reuters з посиланням на представників США та Катару.
Учасники переговорів повинні знову зустрітися у Досі.
Американський чиновник розповів виданню, що переговори в четвер були “конструктивними”.
“Це життєво важлива робота. Перешкоди, які залишилися, можна подолати, і ми повинні завершити цей процес”, ‒ водночас заявив журналістам у Білому домі представник національної безпеки США Джон Кірбі.
Тим часом представники органу здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомили, що щонайменше шість палестинців були вбиті в ніч на четвер під час авіаудару Ізраїлю по будинку в Джабалії на півночі Смуги Гази. За їхніми даними, кількість загиблих за понад 10 місяців боїв в анклаві перевищила 40 тисяч осіб.
- Переговори скликали прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані разом із головою розвідки Єгипту Аббасом Камелем через імовірність нападу Ірану на Ізраїль після ліквідації лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані 31 липня.
- Оскільки американські військові кораблі, підводні човни та військові літаки направлені в регіон для захисту Ізраїлю та стримування потенційних нападників, Вашингтон сподівається, що угода про припинення вогню в Газі зможе зменшити ризик повномасштабної регіональної війни.
- Більше про головні вимоги і “камені спотикання” нового раунду перемовин щодо припинення вогню у Смузі Гази читайте тут.
- Раніше іранські високопосадовці заявили Reuters, що лише угода про припинення вогню в Смузі Гази утримає Іран від атаки по Ізраїлю.