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Перемовини про припинення війни у Газі продовжаться сьогодні

Американський чиновник розповів, що перший день переговорів був “конструктивним”.

Перемовини про припинення війни у Газі продовжаться сьогодні
Дейр-ель-Балах, центр Смуги Гази. Червень 2024 року
Фото: EPA/UPG

Новий раунд переговорів про припинення вогню у Смузі Гази продовжений ще на день, пише Reuters з посиланням на представників США та Катару.

Учасники переговорів повинні знову зустрітися у Досі.

Американський чиновник розповів виданню, що переговори в четвер були “конструктивними”.

“Це життєво важлива робота. Перешкоди, які залишилися, можна подолати, і ми повинні завершити цей процес”, ‒ водночас заявив журналістам у Білому домі представник національної безпеки США Джон Кірбі.

Тим часом представники органу здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомили, що щонайменше шість палестинців були вбиті в ніч на четвер під час авіаудару Ізраїлю по будинку в Джабалії на півночі Смуги Гази. За їхніми даними, кількість загиблих за понад 10 місяців боїв в анклаві перевищила 40 тисяч осіб.

  • Переговори скликали прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані разом із головою розвідки Єгипту Аббасом Камелем через імовірність нападу Ірану на Ізраїль після ліквідації лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані 31 липня.
  • Оскільки американські військові кораблі, підводні човни та військові літаки направлені в регіон для захисту Ізраїлю та стримування потенційних нападників, Вашингтон сподівається, що угода про припинення вогню в Газі зможе зменшити ризик повномасштабної регіональної війни.
  • Більше про головні вимоги і “камені спотикання” нового раунду перемовин щодо припинення вогню у Смузі Гази читайте тут.
  • Раніше іранські високопосадовці заявили Reuters, що лише угода про припинення вогню в Смузі Гази утримає Іран від атаки по Ізраїлю.
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