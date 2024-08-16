Перемовини про припинення війни у Газі продовжаться сьогодні

Американський чиновник розповів, що перший день переговорів був “конструктивним”.

Новий раунд переговорів про припинення вогню у Смузі Гази продовжений ще на день, пише Reuters з посиланням на представників США та Катару.

Учасники переговорів повинні знову зустрітися у Досі.

Американський чиновник розповів виданню, що переговори в четвер були “конструктивними”.

“Це життєво важлива робота. Перешкоди, які залишилися, можна подолати, і ми повинні завершити цей процес”, ‒ водночас заявив журналістам у Білому домі представник національної безпеки США Джон Кірбі.

Тим часом представники органу здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомили, що щонайменше шість палестинців були вбиті в ніч на четвер під час авіаудару Ізраїлю по будинку в Джабалії на півночі Смуги Гази. За їхніми даними, кількість загиблих за понад 10 місяців боїв в анклаві перевищила 40 тисяч осіб.