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У Молдові затримали ще двох шахраїв з банди, яка крала гроші в українських військових

Підозрюваних помістили до ізолятора на 72 години.

У Молдові затримали ще двох шахраїв з банди, яка крала гроші в українських військових

У Молдові затримали ще двох підозрюваних у шахрайській схемі крадіжки грошей в українських військових. 

Про це повідомляє видання NewsMaker з посиланням на поліцію.

Чоловіка та жінку 46 та 40 років затримали, коли вони намагалися перетнути молдовсько-румунський кордон. Вони намагалися виїхати із Молдови через пропукний пункт Кагул-Оанча.

Підозрюваних помістили до ізолятора на 72 години.

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ЗМІ зазначає, що раніше у Молдові затримали 8 громадян України, які обманом заволоділи сумою еквівалентною понад 155 тис. євро, отриманою від 40 українських військових. Шахраї, які прибули до Молдови як біженці, розміщували в інтернеті оголошення про продаж машин, проте після отримання грошей від військових вони зникали.

Кілька днів тому у Нацполіції повідомили, що правоохоронці України та Молдови викрили організовану злочинну групу, учасники “продавали” в інтернеті неіснуючі безпілотники та автівки для військовослужбовців ЗСУ. Шахраям вдалося видурити у оборонців близько 46 мільйонів гривень. Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець РФ.

Поки що встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв. Зловмисники затримані в рамках міжнародної спецоперації на території Молдови. У Офісі генпрокурора додали, що правоохоронці Республіки Молдова повідомили про підозру у шахрайстві 9 громадянам України. Наразі встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання.

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