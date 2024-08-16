ЗМІ: Кількість полонених у Курській операції сягає 2 тисяч росіян

Британське видання The Independent у своєму матеріалі щодо операції українських військ на Курщині оприлюднило інформацію щодо ймовірної кількості взятих у полон росіян.
ЗМІ стверджує, що, попри відсутність офіційних даних, поповнення обмінного фонду можна оцінити у близько 2 тисяч полонених. Ця інформація надійшла від українського полковника, який погодився спілкуватися з журналістами на основі анонімності.
За його ж словами, метою операції є створення "буферної зони", яка б не дозволила окупантам обстрілювати прикордоння з артилерії, а також унеможливлення наступальних дій з боку росіян, подібних тим, що сталися навесні у Харківській області.
Щодо залучених українських військ, то полковник називає число у 8 тисяч бійців. Ще тисяча нібито готові посилити угруповання.
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