За оцінками, участь у наступі беруть близько 8 тисяч воїнів ЗСУ.

Британське видання The Independent у своєму матеріалі щодо операції українських військ на Курщині оприлюднило інформацію щодо ймовірної кількості взятих у полон росіян.

ЗМІ стверджує, що, попри відсутність офіційних даних, поповнення обмінного фонду можна оцінити у близько 2 тисяч полонених. Ця інформація надійшла від українського полковника, який погодився спілкуватися з журналістами на основі анонімності.

За його ж словами, метою операції є створення "буферної зони", яка б не дозволила окупантам обстрілювати прикордоння з артилерії, а також унеможливлення наступальних дій з боку росіян, подібних тим, що сталися навесні у Харківській області.

Щодо залучених українських військ, то полковник називає число у 8 тисяч бійців. Ще тисяча нібито готові посилити угруповання.