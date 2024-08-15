Головне за четвер, 15 серпня: бомбардування Куп’янщини, 111 боєзіткнень, операція в Курській області

15 серпня близько 15.30 росіяни вдарили керованими авіабомбами по цивільному підприємству Куп'янського району Харківщини.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє цивільних загинули. За попередніми даними, ще одна людина - працівник підприємства - поранена.

Відбулось загоряння в складській будівлі загальною площею 800 кв. м.

Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про шістьох поранених у селищі Приколотне - двох жінок і чотирьох чоловіків. Усі потерпілі - працівники підприємства.

Через атаку на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумщини загинув 40-річний цивільний, ще двоє отримали поранення.

Також пошкоджене приміщення місцевого підприємства і транспортні засоби працівників.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 серпня на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку, за уточненою інформацією, росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 39 боїв неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне, Птича.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 серпня – в новині.

Українські війська від початку курської операції просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 кв. кілометрів – це 82 населені пункти, повідомив на засіданні ставки головнокомандувач Олександр Сирський.

На території Курської області, за його словами, "завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах". Для підтримання правопорядку і забезпечення потреб цивільних росіян створили військову комендатуру і призначили її керівником генерал-майора Москальова.

"З початку поточної доби наші війська на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до 1,5 км. Відбили три атаки противника", – сказав він.

Ситуація на східних напрямках складна, але контрольована. Сили оборони продовжують оборонну операцію в східній і південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджені на недопущенні просування окупантів у напрямку Торецька і Покровська, повідомив на засіданні Ставки головнокомандувач Олександр Сирський.

Водночас керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликав жителів Покровська і громади евакуюватися через наближення окупаційних військ.

За його словами, росіяни майже впритул підійшли до громади, міста і перебувають за понад 10 кілометрів від околиць.

"Ми бачимо, що всі ті обстріли, які були по нашій громаді, по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову, гинуть люди. Тому дуже прошу - не зволікайте, евакуюйтеся, а особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку", - сказав у зверненні Добряк.

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія та все духовенство цієї церкви до діалогу про єднання, повідомляє пресслужба ПЦУ.

“У день Успіння Пресвятої Богородиці, молитовно покладаючи надію на Її заступництво, спрямування і допомогу в усякій добрій справі, бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно розпочати діалог”, – йдеться у зверненні.

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