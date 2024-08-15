На Донеччині - три жертви російських обстрілів і троє поранених

Під обстріли потрапили три громади.

Три людини загинули і ще троє поранені унаслідок російських обстрілів Донеччини 15 серпня.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, у Миколаївці Костянтинівської громади росіяни вбили 37-річного чоловіка, поціливши зі ствольної артилерії в його будинок.

Також три людини постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі. Усі поранені перебувають у лікарні.

Ще дві людини загинули увечері у Верхньокам'янському Званівської громади. Окупанти вдарили по селу з артилерії.