На Донеччині - три жертви російських обстрілів і троє поранених

Три людини загинули і ще троє поранені унаслідок російських обстрілів Донеччини 15 серпня.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, у Миколаївці Костянтинівської громади росіяни вбили 37-річного чоловіка, поціливши зі ствольної артилерії в його будинок.
Також три людини постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі. Усі поранені перебувають у лікарні.
Ще дві людини загинули увечері у Верхньокам'янському Званівської громади. Окупанти вдарили по селу з артилерії.
- На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини,