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На Донеччині - три жертви російських обстрілів і троє поранених

Під обстріли потрапили три громади.

На Донеччині - три жертви російських обстрілів і троє поранених
Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото ілюстративне
Фото: Вадим Філашкін

Три людини загинули і ще троє поранені унаслідок російських обстрілів Донеччини 15 серпня.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, у Миколаївці Костянтинівської громади росіяни вбили 37-річного чоловіка, поціливши зі ствольної артилерії в його будинок.

Також три людини постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі. Усі поранені перебувають у лікарні.

Ще дві людини загинули увечері у Верхньокам'янському Званівської громади. Окупанти вдарили по селу з артилерії. 

  • На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини,
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