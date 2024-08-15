15 серпня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлові Кириленку, передає Transparency International Ukraine.

Судове засіданні у справі Павла Кириленка 15 серпня 2024 року

Прокуратура просить суд застосувати до підозрюваного "запобіжку" у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 120 млн грн.

Захист Кириленка попросив закрити засідання.

За інформацією Центру протидії корупції, на засіданні 15 серпня виступала прокурор САП. Захист виступить наступного разу.

За словами прокурорки, під час обшуку за місцем проживання підозрюваного знайшли ключі від двох квартир в Ужгороді. Це нові квартири, про які слідству не було відомо.

Дружина Кириленка під час обшуку пояснила, що це нібито квартири її матері. При цьому відповідно до реєстру, нерухомість записана на іншу особу.

Також прокурорка розповіла, що в одному з вилучених телефонів колишньої судді Печерського райсуду Києва знайшли інформацію щодо провадження НАБУ, а також рекомендації для знищення доказів.

Кириленко відмовився від коментарів журналістам.

Адвокат підозрюваного повідомив, що були "прильоти з боку ворога неподалік місць проживання Кириленка", а також кілька спроб замахів. Захист надав судді договір голови АМКУ з поліцією про надання послуг з охорони.