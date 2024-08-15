Генштаб: Крім Покровського напрямку росіяни збільшили кількість атак на Торецькому

На останньому загарбники наступали біля Залізного, Нью-Йорка і Торецька.

Станом на 16.00 15 серпні на фронті відбулися 68 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Сумщині від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Манухівка та Порозок. До того ж росіяни завдали сім авіаударів, скинувши 13 КАБів, по районах Перемоги, Михайлівського, Костянтинівки та Кіндратівки.

На Харківському напрямку відбулиося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три - тривають.

На Куп’янському ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського. Сили оборони зупинили усі чотири атаки росіян.

На Сіверському впродовж дня точилися шість боїв. Загарбницька армія наступала у бік Спірного, Переїзного, Верхньокам’янського, де наразі триває один бій.

На Краматорському відбулися два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.

На Торецькому окупанти збільшили кількість атак до 10 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька. Вісім атак відбито, ще дві - тривають. Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Дружбі та Торецьку.

На Покровському росіяни здійснили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ рф та відбили 15 атак, вісім боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському загарбники сім разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському противник тричі штурмував наші позиції у районах Микільського та Рівнопілля. Успіху не мав. Крім цього, залучивши авіацію, ворог випустив НАРи по Новодонецькому.

На Оріхівському відбулося боєзіткнення біля Малої Токмачки.

На Придніпровському росіяни зазнали поразки двічі атакуючи оборонні рубежі українців.