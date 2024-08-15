КНУ ім. Шевченка став першим українським вишем, який увійшов до найтитулованішого світового рейтингу академорганізацій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським університетом, який увійшов до найтитулованішого світового рейтингу академічних організацій – Academic Ranking of World Universities (ARWU) від незалежної агенції Shanghai Ranking Consultancy. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

КНУ визнано одним із тисячі найкращих світових університетів. Він посідає місце у проміжку 901–1000.

ARWU є найстарішим з глобальних рейтингів, який має стабільну методологію, засновану на шести дослідницьких метриках. Університети класифікуються за кількома показниками академічної чи дослідницької ефективності, включно з випускниками та співробітниками, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса, або високоцитованими дослідниками; роботами, опублікованими в журналах Nature і Science; роботами, індексованими в основних індексах цитування, а також академічною успішністю закладу на душу населення. Заклад з найвищим балом отримує 100 балів, решта – отримують оцінку як відсоток від найвищого балу.

Загалом щороку оцінюється понад 2500 академічних організацій світу, 1000 з яких входять до рейтингу.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2017 році був єдиним українським закладом вищої освіти, що увійшов до Шанхайського предметного рейтингу з математики, посівши місця у проміжку – 401-500.

«Десятиліття копіткої та ретельної праці університетської спільноти трансформувалися в гідний результат, важливий для всієї вищої освіти України! Вдячність нашим захисницям і захисникам за можливість працювати!», – наголосив ректор КНУ Володимир Бугров, реагуючи на новину у своїх соціальних мережах.

Бугров також подякував випускницям, які своїми здобутками прославляють Alma mater. Це Олександра Матвійчук, випускниця ННІ права, відома правозахисниця, очільниця Центру громадянських свобод (ЦГС), що здобув Нобелівську премію миру-2022. Також Марина Вязовська, випускниця Механіко-математичного факультету КНУ, відома українська й швейцарська науковиця-математик, яка у 2022 році стала лавреаткою Філдсівської премії.