У ліцеях МВС в Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці та Івано-Франківську навчатимуться до 500 дітей

Глава МВС Клименко відвідав такий ліцей МВС у Вінниці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС у Вінниці.

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

Минулого тижня завершився прийом документів та розпочалися вступні випробування.

Лише до ліцею у Вінниці на вступні іспити з української мови, історії та фізпідготовки зареєструвались більше 90 кандидатів з різних регіонів України, зокрема й прифронтових.

За словами міністра, це першочергово діти загиблих, поранених, зниклих безвісти, полонених співробітників органів та підрозділів системи МВС, а також і ЗСУ.

Фото: МВС Ігор Клименко у вінницькому ліцеї

Загалом в 5 ліцеях у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці та Івано-Франківську навчатимуться до 500 дітей.

"Оглянув умови навчання та проживання. Сучасне освітнє обладнання, інтерактивні зони, кімнати проживання, надійне укриття. Вже за два тижні вступники, які успішно складуть іспити, заїдуть сюди на постійне перебування", – написав Клименко.

У Кривому Розі відкриють ще один ліцей Міністерства внутрішніх справ для дітей захисників, у якому навчатиметься 50 дітей.