У Запоріжжі викрили голову благодійного фонду та його спільника, які переправляли чоловіків за кордон

Ціна такої послуги коштувала від 10 до 15 тис. доларів США.

У Запоріжжі викрили голову благодійного фонду, який разом із спільником допомагав чоловікам нелегально покидати межі України.

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Зазначається, що "благодійника" і його пособника викрили на отриманні 5000 доларів.

Підозрювані організували злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон України. За сприяння благодійної організації, керівником якої є один із них, вирішувались питання щодо оформлення документів із опікунства над інвалідом, який потребує лікування в країнах ЄС.

На підставі них ухилянт під приводом фіктивного супроводження людини з вадами безперешкодно перетинав державний кордон України.

Ціна такої послуги коштувала від 10 до 15 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час отримання першої частини обумовленої винагороди. За домовленістю 5 тис. доларів США військовозобов’язаний повинен був заплатити відразу, решту – після проходження митного контролю.

Фото: Запорізька облпрокуратура Вилучені гроші

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя голову благодійного фонду та його посередника викрито та повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.