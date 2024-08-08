​На Сумщині через російський авіаудар загинули двоє братів, один із них неповнолітній

На Сумщині унаслідок російського авіаудару загинули два брати, один з яких малолітній.

Як повідомила обласна прокуратура Сумщини, сьогодні, 8 серпня, близько 11:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів 6-річний та 23-річний рідні брати загинули.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).