У Нікополі вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС, повідомляє пресслужба рятувальників.
Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників.
На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав.
Зі свого боку, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над областю дві ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.
Не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.
Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені 2 приватні будинки.