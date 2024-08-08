Ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами-камікадзе.

У Нікополі вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС, повідомляє пресслужба рятувальників.

Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників.

На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав.

Зі свого боку, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над областю дві ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.

Не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.

Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 2 приватні будинки.