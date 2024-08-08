Ворог вночі та зранку обстріляв 8 громад на Сумщині

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська громади.

Хотінська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи).

Новослобідська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: росіяни нанесли авіаудари КАБ (15 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи).

Великописарівська громада: був обстріл з АГС (12 вибухів).

Есманьська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи).

Тим часом проєкт "Хочу найти" повідомляє про велику кількість полонених росіян у сусідній Курській області РФ. Лише 7 серпня у полон потрапили чотири десятки окупантів.

Зазначимо, бої Сил оборони з російськими окупантами у Курській області тривають.