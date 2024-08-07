Проєкт "Хочу найти" повідомляє про велику кількість полонених росіян у Курській області

Лише 7 серпня у полон потрапили чотири десятки окупантів.

У Курській області росіяни масово здаються у полон українцям.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі український державний проєкт "Хочу найти". Він надає інформацію про військовополонених, які зникли безвісти та загиблих військовослужбовців армії РФ в Україні.

"Нам поступово надходить інформація по Курському напрямку. У полон потрапило ДУЖЕ багато військовослужбовців ЗС РФ – як строковики, і контрактники, і мобілізовані. Є дані і щодо загиблих, чиї тіла не забрали під час відступу", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, лише 7 серпня у полон взяли чотири десятки окупантів.