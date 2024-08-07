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Проєкт "Хочу найти" повідомляє про велику кількість полонених росіян у Курській області

Лише 7 серпня у полон потрапили чотири десятки окупантів.

Проєкт "Хочу найти" повідомляє про велику кількість полонених росіян у Курській області
Полонені окупанти у Курській області Росії
Фото: скриншот відео

У Курській області росіяни масово здаються у полон українцям.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі український державний проєкт "Хочу найти". Він надає інформацію про військовополонених, які зникли безвісти та загиблих військовослужбовців армії РФ в Україні.

"Нам поступово надходить інформація по Курському напрямку. У полон потрапило ДУЖЕ багато військовослужбовців ЗС РФ – як строковики, і контрактники, і мобілізовані. Є дані і щодо загиблих, чиї тіла не забрали під час відступу", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, лише 7 серпня у полон взяли чотири десятки окупантів. 

  • Уночі 6 серпня Курська і Бєлгородська області РФ зазнали атаки дронів. Місцева влада повідомляла, що є руйнування.
  • Зранку у Курській області розпочалися бої. На них відреагувало російське міноборони, яке звинуватило у прориві кордону українські Збройні сили. 
  • Аби стримати просування підрозділів, росіяни застосували усі свої сили і засоби, а також залучили бойову авіацію.
  • 7 серпня стало відомо, що у Курській області з деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Влада заявила про "танки і українські ДРГ".
  • Того ж дня обов'язкову евакуацію з 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району оголосила і українська сторона.
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