Українські прикордонники знищили ворожий "Ланцет" біля Вовчанська

Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент.

Прикордонники бригади "Гарт" ліквідували ударний ворожий безпілотник "Ланцет" на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Підрозділи Держприкордонслужби, у складі Сил оборони України, продовжують давати відсіч ворогу, що вдерся й на північ Харківщини", — наголосили у відомстві.

Зокрема, розрахунок ППО бригади "Гарт" нещодавно знищив ворожий баражуючий боєприпас "Ланцет" на Вовчанському напрямку.

"Наші бійці з зенітної установки вразили БПЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент", — зауважили прикордонники.