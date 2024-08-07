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Українські прикордонники знищили ворожий "Ланцет" біля Вовчанська

Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент.

Українські прикордонники знищили ворожий "Ланцет" біля Вовчанська
Безпілотник "Ланцет"
Фото: profile.ru

Прикордонники бригади "Гарт" ліквідували ударний ворожий безпілотник "Ланцет" на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Підрозділи Держприкордонслужби, у складі Сил оборони України, продовжують давати відсіч ворогу, що вдерся й на північ Харківщини", — наголосили у відомстві.

Зокрема, розрахунок ППО бригади "Гарт" нещодавно знищив ворожий баражуючий боєприпас "Ланцет" на Вовчанському напрямку.

"Наші бійці з зенітної установки вразили БПЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент", — зауважили прикордонники.

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