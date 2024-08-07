Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини, повідомляє МВС України.
До евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучені 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС. Серед них: «Білі янголи», парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, евакуаційні групи «Фенікс», патрульні та представники військових адміністрацій.
Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті з забезпеченням спеціального захисту — шоломів та бронежилетів.
Евакуація дітей відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників та за супроводження хоча б одного з батьків (це право можна передати іншому родичу чи органам опіки).
Упродовж минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.
Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми.
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