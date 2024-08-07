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Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини

Виїзд дітей відбувається за згодою батьків і виключно на броньованому транспорті з забезпеченням спеціального захисту — шоломів та бронежилетів.

Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини
Ілюстративне фото: евакуація із Торецької громади
Фото: МВС

Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини, повідомляє МВС України. 

До евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучені 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС. Серед них: «Білі янголи», парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, евакуаційні групи «Фенікс», патрульні та представники військових адміністрацій. 

Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті з забезпеченням спеціального захисту — шоломів та бронежилетів. 

Евакуація дітей відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників та за супроводження хоча б одного з батьків (це право можна передати іншому родичу чи органам опіки). 

Упродовж минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. 

Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми.

  • Сьогодні вранці внаслідок російських обстрілів Донеччини 4 людини загинули і 1 отримала поранення. 
  • Напередодні рятувальники закликали мешканців Покровського району Донеччини евакуюватися. Минулої доби рятувальники евакуювали з небезпечної зони 17 мешканців Гродівської та Новогродівської громад.
  • За словами українського президента, захоплення Покровська стало головною ціллю Росії після того, як задум захопити Харків провалився.
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