Підприємець з Харківщини заочно отримав 5 років тюрми за допомогу окупантам у вивезенні зерна

Соняшник і пшеницю з територій Великобурлуцької та Вовчанської об'єднаних територіальних громад перевозили до Росії.

Машівський районний суд Полтавської області заочно визнав винним у колабораційній діяльності 56-річного підприємця із селища Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, який навесні 2022 року в тісній взаємодії з окупаційною адміністрацією налагодив механізм вивезення українського врожаю до РФ, передає Інтерфакс-Україна.

"Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою та господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень строком на 15 років із конфіскацією майна. Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватися з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються", – повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як було встановлено, під час окупації Великого Бурлука обвинувачений, будучи директором підприємства, що спеціалізується на вантажних перевезеннях, перереєстрував підприємство відповідно до законодавства РФ і фактично допомагав загарбникам викрадати зерно. Підприємець повідомив підлеглим співробітникам-водіям про нові маршрути: соняшник і пшеницю з територій Великобурлуцької та Вовчанської об'єднаних територіальних громад перевозили до РФ, зокрема до Бєлгородської області РФ.