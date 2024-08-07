У Курській області з деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Влада заявила про "танки і українські ДРГ"

Влада Курської області оголосила евакуацію з деяких населених пунктів, а також попередила про "танки, бронетехніку, ДРГ" українських військ.
В області учора і сьогодні оголошували ракетну небезпеку. Деталей про події російська влада не розповідає, але в.о. губернатора Смірнов писав про "героїчне протистояння".
Також сьогодні він писав про збиття трьох дронів "літакового типу".
Російські провоєнні блогери писали, що українські сили вже зайняли не менше чотирьох сіл в області.
- Інформацію про прорив кордону в Курській області росіяни поширили вчора, але стверджували, що нібито ФСБ атаки відбила. Але потім риторика змінилася і росіяни почали евакуйовувати людей і писати про рух військ до села Суджа і від нього уперед. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав, що заяви росіян про контроль над кордоном в тій області є фейком.
- До вечора бої визнало російське міністерство оборони.
- Україна поки не коментує операцію в Курській області.
- Раніше рейди на російську територію, зокрема Брянську і Бєлгородську області, здійснювали добровольці-росіяни з так званого легіону "Свобода Росії" та РДК. Щодо Курської області офіційних повідомлень не було;