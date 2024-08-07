У Курській області з деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Влада заявила про "танки і українські ДРГ"

Влада Курської області оголосила евакуацію з деяких населених пунктів, а також попередила про "танки, бронетехніку, ДРГ" українських військ.

В області учора і сьогодні оголошували ракетну небезпеку. Деталей про події російська влада не розповідає, але в.о. губернатора Смірнов писав про "героїчне протистояння".

Також сьогодні він писав про збиття трьох дронів "літакового типу".

Російські провоєнні блогери писали, що українські сили вже зайняли не менше чотирьох сіл в області.