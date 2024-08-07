Зеленський підписав закон, який значно підвищує поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки

Тепер за крадіжки до 3028 гривень буде тільки адміністративна відповідальність.

Президент Володимир Зеленський 6 серпня підписав закон № 11068, який у 10 разів підвищує поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки – з 302,8 грн до 3028 грн.

Про це свідчать дані у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Крадіжка до 757 гривень тягне за собою штраф від 850 до 1700 гривень, громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт до 5 діб.

Крадіжка від 758 до 3028 гривень – штраф від 1700 до 5100 гривень, громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

Повторна дрібна крадіжка протягом року – штраф від 8500 до 17000 гривень, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт від 10 до 15 діб.

Дрібна крадіжка тричі або більше разів протягом року – штраф складає від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів або адміністративний арешт на 15 діб.