Через ворожі атаки на Нікопольщині понівечена агрофірма, ЛЕП і газогін

Люди не постраждали.

Зайнявся приватний будинок. Загалом пошкоджені 3 оселі й стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, від вечора ворог атакував півтора десятки разів.

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