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Через ворожі атаки на Нікопольщині понівечена агрофірма, ЛЕП і газогін

Окупанти атакували район дронами, артилерією і РЗСВ.

Через ворожі атаки на Нікопольщині понівечена агрофірма, ЛЕП і газогін
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російські окупанти атакували Нікопольщину Дніпропетровської області  дронами-камікадзе, важкою артилерією та РСЗВ "Град".

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, від вечора ворог атакував півтора десятки разів. 

Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Зайнявся приватний будинок. Загалом пошкоджені 3 оселі й стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Люди не постраждали.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

6 серпня через ворожі атаки отримали поранення троє людей. 

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