Через ворожі атаки на Нікопольщині понівечена агрофірма, ЛЕП і газогін

Упродовж доби російські окупанти атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе, важкою артилерією та РСЗВ "Град".
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, від вечора ворог атакував півтора десятки разів.
Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади.
Зайнявся приватний будинок. Загалом пошкоджені 3 оселі й стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма. Зачепило лінію електропередач і газогін.
Люди не постраждали.
6 серпня через ворожі атаки отримали поранення троє людей.