Ротація персоналу місії МАГАТЕ на ЗАЕС в цілому пройшла без провокацій.

Українські сапери виявили та знешкодили два вибухонебезпечних предмети на маршруті проходження місії МАГАТЕ

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС (ЗАЕС) відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Завдяки вмілим діям військовослужбовців Збройних Сил України з ОУВ "Таврія" - зокрема, одного з підрозділів, який забезпечував режим припинення вогню та розмінування - ротація в цілому пройшла без провокацій”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на маршруті проходження місії МАГАТЕ сапери виявили та знешкодили два вибухонебезпечних предмети.