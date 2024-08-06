Українські сапери виявили та знешкодили два вибухонебезпечних предмети на маршруті проходження місії МАГАТЕ

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС (ЗАЕС) відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Завдяки вмілим діям військовослужбовців Збройних Сил України з ОУВ "Таврія" - зокрема, одного з підрозділів, який забезпечував режим припинення вогню та розмінування - ротація в цілому пройшла без провокацій”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на маршруті проходження місії МАГАТЕ сапери виявили та знешкодили два вибухонебезпечних предмети.
- Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включно із Запорізької атомною електростанцією", яка містить вимогу до Росії негайно деокупувати ЗАЕС через невиконання нею приписів керівних органів МАГАТЕ.
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Гендиректор МАГАТЕ заявив в інтерв'ю, що не може назвати Росію злочинцем, бо це "заважатиме йому працювати".