Російська авіабомба вбила двох жителів Запорізької області

"Двоє цивільних людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району... Авіабомба вбила двох чоловіків та частково зруйнувала будинок", - уточнив Федоров.

За його словами, ворог атакував КАБами село Долинку.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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