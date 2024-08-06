Російська авіабомба вбила двох жителів Запорізької області

Через російські обстріли Запорізької області 6 серпня загинули двоє цивільних.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, ворог атакував КАБами село Долинку.
"Двоє цивільних людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району... Авіабомба вбила двох чоловіків та частково зруйнувала будинок", - уточнив Федоров.
- Через російські атаки у Васильківському районі Запорізької області також поранені дві жінки. Упродовж доби окупанти 495 разів били по десяти населених пунктах області.