Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку 14 атак ворога відбили, вісім боїв ще тривають

На Лиманському відбили вже 15 атак ворога, а на Сіверському зафіксували 16 боєзіткнень.

Станом на 16.00 6 серпня відбулося вже 85 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під обстрілами перебувають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів ворога сьогодні постраждали райони населених пунктів Порозок, Бобилівка, Катеринівка, Студенок, Бачівськ, Біла Береза, Мезенівка, Волфине, Іскриківщина, Басівка, Миропілля, Карповичі, Грем’яч та Бучки. До того ж росіяни завдали авіаудару по Писарівці.

Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. З початку доби з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно противник завдав два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілив у райони населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. Також росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по місту Харків. Крім того, на Харківському напрямку здійснили дві атаки поблизу Липців та Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку відбулися три боєзіткнення. Ворог наступав у бік Синьківки та Колесниківки. Наразі, одна атака продовжується. Також окупанти вдарили 18 НАРами у район Петропавлівки.

На Лиманському загарбницька армія 15 разів штурмувала позиції наших захисників біля Макіївки, Торського, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Дванадцять боїв завершені, три - тривають. Тут росіяни бомбардували трьома КАБами території неподалік Борової.

На Сіверському впродовж дня відбулися 16 боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Івано-Дар’ївки. Наразі точаться три бої біля Білогорівки та Переїзного.

На Краматорському противник здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Іванівського. Сили оборони відбили чотири атаки, ще одна - продовжується.

На Торецькому окупанти збільшили кількість атак до 13 - наступали біля Нью-Йорка, Торецька та Північного. Десять боїв завершено, ще три - тривають. Крім того, загарбники завдали 20 авіаударів, скинувши 26 КАБів, по Клебан-Бику, Катеринівці та Торецьку.

На Покровському росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Олександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 14 атак, вісім боєзіткнень - продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав 11 авіаударів по Олександрополю, Новогродівці, Миколаївці, Журавці, Скучному та Михайлівці.

На Курахівському загарбники сім разів атакували поблизу Красногорівки та Костянтинівки, де зазнали поразки.

На Гуляйпільському противник, задіявши авіацію, вдарив 12 НАРами у район населеного пункту Залізничне.

На Придніпровському росіяни також не мали успіху, двічі атакуючи позиції наших військ.