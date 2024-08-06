Комунальне підприємство стверджує, що трамвай був технічно справним.

КП “Київпастранс” назвало причиною масштабної ДТП з трамваєм у столиці некоректні дії водія, повідомляє КМДА.

“Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у технічно справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд”, – йдеться у повідомленні.

За результатами першочергового обстеження спеціалісти «Київпастранс» причиною аварії назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

Так, за інформацією комунального підприємства, під час керування вагоном водій допустив недбалість, що призвела до аварійної ситуації. Деталі інциденту зʼясовуються.

Також Київпастранс повідомив, що через зіткнення трамваїв на вул. Глибочицькій організовано рух автобусних маршрутів.

Збільшено кількість автобусів на автобусному маршруті № 119, а також оперативно організовано роботу тимчасового автобусного маршруту сполученням від ст.м. "Контрактова пл. до ст.м. "Лукʼянівська".

Автобуси курсуватимуть до закінчення слідчих дій на місці ДТП та до відновлення руху трамвайними коліями.