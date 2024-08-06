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Шмигаль: жителі трьох прифронтових областей отримуватимуть газ у балонах як гумдопомогу

Запущено відповідний експериментальний проєкт.

Шмигаль: жителі трьох прифронтових областей отримуватимуть газ у балонах як гумдопомогу
Ілюстративне фото
Фото: Telegram / Zelenskiy

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами виїзних засідань заявив, що жителі прифронтових територій на сході отримуватимуть газ у балонах як гумдопомогу.

“...забезпечуємо людей скрапленим газом. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу”, – сказав прем’єр. 

Зазначимо, минулого тижня уряд спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині. Це рішення має покращити водопостачання місцевих громад.

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