Тепер 26-річному мешканцю Ізмаїльського району загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

На Одещині затримали ворожого агента, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф залізниці, повідомляє СБУ.

У першу чергу «під прицілом» ворога були адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК. Щоб встановити їхні локації та знищити, російська спецслужба за гроші дистанційно завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району.

Для виявлення військових об’єктів агент об’їжджав територію району, де фіксував місця базування українських захисників. Після виявлення потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини.

Одночасно фігурант готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення. Служба безпеки спрацювала на випередження – задокументувала його злочинні дії і затримала, коли він проводив дорозвідку поблизу ТЦК.

За даними слідства, у поле зору окупантів молодик потрапив через свої антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Після вербування комунікація з агентом відбувалась через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних «цілей» та способів їх підпалу.

У разі виконання ворожого завдання він сподівався на гроші від ФСБ, які мали переказати на його криптогаманець.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Минулого місяця в Одесі затримали шістьох "кур'єрів", які підпалювали військові автомобілі. За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.