Учора в Україні відбулося 133 бойові зіткнення, з них майже третина – на Покровському напрямку

По 13 атак армія України відбила на Сіверському і Краматорському.

Протягом доби в Україні зафіксовано 133 бойові зіткнення, майже третина – на Покровському напрямку. Росія завдала семи ракетних ударів із десятьма ракетами, провела 50 авіаударів із 64 КАБами, 752 удари дронами-камікадзе, 4816 обстрілів, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників. Основні зусилля зосередили в районах Петропавлівки, Берестового і Стельмахівки.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили десять атак російських загарбників неподалік Макіївки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу", – сказав він.

На Сіверському Сили оборони відбили 13 штурмів поблизу Івано-Даріївки, Верхньокам'янського, Переїзного і Виїмки.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 13 спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому росіяни за підтримки авіації провели 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк і Нью-Йорк.

На Покровському захисники відбили 41 штурм окупантів. Ворог концентрував зусилля неподалік Пантелеймонівки, Новолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Першої Новоселівки та Яснобродівки.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Яснобродівка, Георгіївка і Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону.

На Времівському росіяни провели чотири штурми неподалік Водяного і Роздольного.

На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку в районі Роботиного, росіяни успіху не мали.

"На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони України успішно відбили шість атак противника на позиції українських військ", – додав речник Генштабу.