Окупанти атакували 12 населених пунктів Херсонщини. Загинула людина

Ще 5 осіб отримали поранення.

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 12 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсоснької ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Томина Балка, Інгулець, Берислав, Давидів Брід, Львове, Михайлівка та місто Херсон.

Ворог здійснив ракетну атаку по Бериславському району. За результатами бойової роботи Сил протиповітряної оборони ракети знищили.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 багатоповерхівок та 13 приватних будинків.

На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги