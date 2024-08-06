Росія атакувала Київ, попередньо, балістичними ракетами, - КМВА

За попередньою інформацією, РФ застосувала балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23.

Близько 23:00 5 серпня росіяни завдали ракетного удару в напрямку Києва та передмістя.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23”, - йдеться у повідомленні.

В Києві та на околицях працювали сили та засоби ППО. За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет, точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять Повітряні Сили.

В КМВА наголосили, що станом на 23:49 хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.