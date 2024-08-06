Росія атакувала Київ, попередньо, балістичними ракетами, - КМВА

Близько 23:00 5 серпня росіяни завдали ракетного удару в напрямку Києва та передмістя.
Про це повідомила пресслужба КМВА.
“За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23”, - йдеться у повідомленні.
В Києві та на околицях працювали сили та засоби ППО. За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет, точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять Повітряні Сили.
В КМВА наголосили, що станом на 23:49 хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.
- Під час масованого обстрілу по Україні 31 липня Росія використала балістичну ракету КN-23 з КНДР, ціллю якої було місто Біла Церква. Але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі.