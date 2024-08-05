Під час масованого удару по Україні 31 липня Росія застосувала північнокорейську ракету, — Defense Express

Під час масованого обстрілу по Україні 31 липня Росія використала балістичну ракету КN-23 з КНДР, ціллю якої було місто Біла Церква. Але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі.
Про це повідомляє видання Defense Express із посиланням на співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.
Як зазначає видання, на місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року.
Останній зафіксований випадок застосування Росією північнокорейської ракети був 27 лютого. Отже, росіяни відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, що тривала п’ять місяців.
Defense Express також додє, що північнокорейські балістичні ракети, які Росія отримала у своє розпорядження для ударів по Україні мають бойову частину з фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1000 кг у тротиловому еквіваленті. Разом з тим встановлена максимальна дальність пуску складає до 650 км.
- Радбез ООН має "беззаперечні" докази того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.
- У Південній Кореї заявили, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.
- У травні розвідувальне управління Пентагону оприлюднило звіт із доказами, що Росія використала балістичні ракети від КНДР обстрілів України.
- Ще у січні Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї.