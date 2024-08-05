Під час масованого удару по Україні 31 липня Росія застосувала північнокорейську ракету, — Defense Express

Ціллю північнокорейської балістичної ракети КN-23 була Біла Церква, однак вона не долетіла.

Під час масованого обстрілу по Україні 31 липня Росія використала балістичну ракету КN-23 з КНДР, ціллю якої було місто Біла Церква. Але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі.

Про це повідомляє видання Defense Express із посиланням на співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

Як зазначає видання, на місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року.

Фото: Defence Express

Останній зафіксований випадок застосування Росією північнокорейської ракети був 27 лютого. Отже, росіяни відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, що тривала п’ять місяців.

Фото: Defence Express

Defense Express також додє, що північнокорейські балістичні ракети, які Росія отримала у своє розпорядження для ударів по Україні мають бойову частину з фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1000 кг у тротиловому еквіваленті. Разом з тим встановлена максимальна дальність пуску складає до 650 км.