"Наслідки чудові": Андрющенко розповів подробиці масштабної пожежі біля нової військової бази росіян в Маріуполі

На базі в Маріуполі перебували "кадирівці". Відомо, що семеро окупантів дістали опіки.

У неділю в районі колишнього Холодокомбінату в тимчасово окупованому Маріуполі виникла масштабна пожежа поблизу нової військової бази росіян. Лунали вибухи.

Про деталі "не випадкової" пожежі в районі Холодокомбінату роповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі 24 Каналу.

Зокрема, Андрющенко повідомив, що за попередніми даними внаслідок пожежі знищено три вантажних автомобілі та одну броньовану машину. Також семеро російських військових дістали опіки різного ступеня.

"У значній кількості там перебували "кадирівці". А далі все відбулося за класичним сценарієм, тобто руками російських солдатів. Наші люди були в абсолютно в безпеці, а наслідки чудові", — наголосив Андрющенко.