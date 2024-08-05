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Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон

Адвокат просив цілодобовий домашній арешт.

Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон
Судове засідання у Львівському апеляційному суді 5 серпня 2024 року
Фото: скриншот відео

Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного жителя Дніпра, якого підозрюють в умисному вбивстві народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному В'ячеславові Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На цьому наполягали прокурори. Захисник Зінченка подав апеляційну скаргу і просив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

  • 26 липня львівський суд обрав "запобіжку" підозрюваному, якого піймали 25 липня у Дніпрі
  • "Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. 
  • Правоохоронці розглядають всі версії мотиву убивства Ірини Фаріон 19 липня
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