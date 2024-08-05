Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон

Судове засідання у Львівському апеляційному суді 5 серпня 2024 року

Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного жителя Дніпра, якого підозрюють в умисному вбивстві народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному В'ячеславові Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На цьому наполягали прокурори. Захисник Зінченка подав апеляційну скаргу і просив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.