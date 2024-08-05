Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон

Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного жителя Дніпра, якого підозрюють в умисному вбивстві народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному В'ячеславові Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На цьому наполягали прокурори. Захисник Зінченка подав апеляційну скаргу і просив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 26 липня львівський суд обрав "запобіжку" підозрюваному, якого піймали 25 липня у Дніпрі.
- "Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди.
- Правоохоронці розглядають всі версії мотиву убивства Ірини Фаріон 19 липня.