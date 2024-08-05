Злочини проти нацбезпеки: ДБР вже направило до суду понад 900 обвинувальних актів

З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки.
Про це йдеться у пресрелізі служби.
Від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 311 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.
Серед них:
1 698 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 ККУ),474 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.
Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:
1 169 особам повідомлено про підозру,520 осіб оголошено в розшук,1 311 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,914 обвинувальних актів направлено до суду.