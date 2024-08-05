ГоловнаСуспільствоВійна

Злочини проти нацбезпеки: ДБР вже направило до суду понад 900 обвинувальних актів

Від початку вторгнення правоохоронний орган розслідував 2 311 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.

Злочини проти нацбезпеки: ДБР вже направило до суду понад 900 обвинувальних актів
Фото: З відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 311 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.

Серед них:

1 698 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 ККУ),⁠474 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),⁠⁠38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

⁠1 169 особам повідомлено про підозру,⁠⁠520 осіб оголошено в розшук,⁠⁠1 311 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,⁠⁠⁠914 обвинувальних актів направлено до суду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies