Злочини проти нацбезпеки: ДБР вже направило до суду понад 900 обвинувальних актів

Від початку вторгнення правоохоронний орган розслідував 2 311 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 311 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.

Серед них:

1 698 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 ККУ),⁠474 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),⁠⁠38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

⁠1 169 особам повідомлено про підозру,⁠⁠520 осіб оголошено в розшук,⁠⁠1 311 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,⁠⁠⁠914 обвинувальних актів направлено до суду.