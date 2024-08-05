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Четверо людей поранені вчора внаслідок атак росіян на Херсонську область

Загарбники били по будинках. 

Четверо людей поранені вчора внаслідок атак росіян на Херсонську область
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби російська армія поранила в Херсонській області чотирьох людей. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Благовіщенське, Кізомис, Велетенське, Садове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін. 

"російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків", – сказав він. 

  • Били окупанти увечері і вночі й по Дніпропетровській області – там поранені двоє людей. Вони лікуватимуться вдома. 
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