Головне за неділю, 4 серпня: F-16 в Україні, олімпійські медалі українців, 103 боєзіткнення

Бойові дії на Донеччині, 103 бойових зіткнення, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 893-й день повномасштабної війни.

Україна отримала перші американські винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і показав літаки.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!" - сказав Зеленський.

Президент також привітав військових із Днем повітряних сил ЗСУ. "Бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу – наш справедливий мир для України", - сказав Зеленський.

Винищувачі F-16, МіГ-29 та Су-27 пролетіли в небі під час церемонії привітання воїнів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 4 серпня на фронті зафіксували 103 бойові зіткнення. Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні, на Покровському напрямку, також активний на Краматорському і Торецькому.

На Краматорському напрямку противник здійснив 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири станом на 22 годину тривали в районі Часового Яру.

На Торецькому росіяни теж 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного.

На Покровському від початку цієї доби точилися 24 бої неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 серпня – в новині.

В ГУР МО розкрили ексклюзивні деталі операції зі знищення стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3 19 квітня. Також українська розвідка встановила дані російських воєнних злочинців з числа екіпажу літака. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що знищений за понад 300 км від лінії фронту російський бомбардувальник Ту-22М3 упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.

"Літак з бортовим номером “11” належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза “шайковка” калузької області рф). Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальньої авіації ПКС РФ", — зазначають в ГУР.

Докладніше – в новині.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

До висоти 2.02 метра українка дійшла разом з австралійкою Ніколою Оліслагерс, але остання не змогла подолати цю планку з трьох спроб, тому Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2024.

Ще одна українка Ірина Геращенко розділила третю сходинку з австралійкою Елеонор Паттерсон та завоювала бронзову медаль.

"Бронзу" у чоловічих змаганнях із метання молота на Олімпіаді в Парижі виборов українець Михайло Кохан.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!