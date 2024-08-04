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Олімпіада-2024. День 9. Магучіх виграла золото, Геращенко – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 4 серпня, українські легкоатлети та гімнасти боротимуться за олімпійську медаль.

Олімпіада-2024. День 9. Магучіх виграла золото, Геращенко – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.
Фото: EPA/UPG

22:47. КОХАААААААААН!!!!!! МИХАЙЛО СТАВ БРОНЗОВИМ ПРИЗЕРОМ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У ПАРИЖІ!!!!!! 

22:38. Михайло Кохан йде третім після п'яти спроб!

22:18. ТААААААААААААААК!!!!!!!! ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ СТАЛА ОЛІМПІЙСЬКОЮ ЧЕМПІОНКОЮ ЗІ СТРИБКІВ У ВИСОТУ!!!! ДРУГЕ ЗОЛОТО ДЛЯ УКРАЇНИ У ПАРИЖІ!!!!!!!!!

22:13. Оліслагерс і Магучіх знову не змогли подолати висоту 2.02 метра.........................

22:09. Обидві спортсменки не змогли подолати висоту 2.02. Далі буде друга спроба!

22:05. За золото боротимуться Нікола Оліслагерс та Ярослава Магучіх! Не забуваємо дихати....

22:01. Ярослава Магучіх бере планку 2.00 метра.

21:56. ІРИНА ГЕРАЩЕНКО – БРОНЗОВА ПРИЗЕРКА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР!!! ВІТАЄМО ІРИНУ!

21:48. Геращенко не змогла подолати планку з другої спроби. Залишився останній шанс.

21:43. Геращенко не змогла з першої спроби подолати 1.98 метра. Українка зачепила планку ногами...

21:42. Магучіх знову з першої спроби бере 1.98 метра.

21:38. Далі дівчата стрибатимуть 1.98 метра.

21:35. Водночас у змаганнях з метання молота стартував українець Михайло Кохан! Віримо у нього.

21:31. Геращенко теж з першої спроби бере 1.95 м.

21:30 Магучіх впевнено бере висоту!

21:29. Далі дві українки поспіль. 1.95 метра.

21:14. Ірина Геращенко теж взяла 1.91 м. Поки видихаємо.

21:13. Магучіх надвпевнено подолала висоту 1.91 м! Йдемо далі!!!

21:04. Ірина Геращенко з першої спроби бере планку 1.86 м! Хороший старт.

21:01. Магучіх і Геращенко уже на стадіоні! Почалося!!!

20:54. Лічені хвилини до початку фіналу у стрибках у висоту!

20:45. Представники США продовжують оновлювати рекорди! Збірна США з плавання здобула золото в естафеті з плавання 4х100 метрів серед жінок, встановивши новий світовий рекорд. Вони виявилися швидшими за представниць Австралії та Китаю. Бравісссссіііімоооо!!!

20:35. Збірна Китаю здобула золоті медалі в естафеті з плавання 4х100 метрів серед чоловіків. Вони випередили американців (срібло) та французів (бронза).

20:28. За півгодини свої виступи у фіналі розпочнуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко! Ви теж уже нервуєте?

20:20. Сара Сьостром зі Швеції виграла золото у плаванні на 50 метрів вільним стилем. До слова, ця ж спортсменка тріумфувала у плаванні на 100 метрів вільним стилем. Королева спринту! Австралійка Меґ Гарріс і китаянка Чжан Юйфей подолали дистанцію другою і третьою відповідно.

20:15. Українець Олександр Погорілко не пробився до фіналу з бігу на 400 метрів напряму, посівши сьому сходинку у кваліфікації. Він візьме участь у втішних забігах! Усе вдасться, Олександре!

20:10. Історична подія у плаванні! Американець Роберт Фінк став олімпійським чемпіоном у плаванні на 1500 метрів, встановивши новий світовий рекорд. Він подолав дистанцію за 14:30.67 хвилин. Грегоріо Пальтріньері з Італії став другим, ірландець Денієл Віффен – третім.

20:00. Тайванський дует Ван Чі-лінь і Лі Ян перемогли китайців Ляна Вейкена й Вана Чхана у фіналі парного турніру з бадмінтону на Олімпіаді-2024. Вітаємо олімпійських чемпіонів!

19:45. Скотт Шеффлер став олімпійським чемпіоном з гольфу! Срібло завоював Томмі Флітвуд з Великої Британії. Бронзовим призером став японець Мацуяма Хідекі.

19:40. Франциска Кроветто Чадід із Чилі завоювала золоту медаль у стрільбі (скіт). На другій сходинці розташувалася британка Ембер Хілл, на третій – Остін Сміт.

19:30. Крістен Фолкнер з США стала олімпійською чемпіонкою з велоспорту в жіночому груповому заїзді. Нідерландка Маріанне Вос стала другою, а Лотте Копецкі – третьою. Українка Юлія Бірюкова приїхала 67-ю.

19:20. Естетики вітрильного спорту нам у стрічку.

Спортсменки під час жіночого кайту під час змагань з вітрильного спорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, на пристані для яхт Марселя в Марселі, Франція, 4 серпня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Спортсменки під час жіночого кайту під час змагань з вітрильного спорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, на пристані для яхт Марселя в Марселі, Франція, 4 серпня 2024 року

19:10. Ще трішки хороших новин! Вікторія Ус пройшла до чвертьфіналу у каяк-кросі! Вона фінішувала другою у запливі. Молодчинка!

18:50. ЄЄЄЄЄЄЄЄЄ!!!!!!!!! Олександр Хижняк вийшов до фіналу Олімпійських ігор у Парижі, здолавши кубинця Арлена Лопеса за очками роздільним рішенням суддів!!!!!! 

18:47. Другий раунд за Хижняком (3:2)....

18:41. Перший раунд за Лопесом (4:1)....

18:37. ХИЖНЯК виходить на ринг! Віримо, Сашко!

18:30. За декілька хвилин на ригг вийде Олександр Хижняк. У півфіналі Ігор йому протистоятиме дворазовий олімпійський чемпіон Арлен Лопес з Куби. Віримо у нашого "полтавського танка"!

18:20. Новак Джококович (ATP №2) уперше став олімпійським чемпіоном! Серб у двох сетах переміг іспанця Карлоса Алькараса (ATP №3) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Хоч серб має неоднозначну репутацію, але заперечувати його велич у світі тенісу неможливо! Для Алькараса все попереду!

Новак Джокович з Сербії святкує перемогу на Олімпійських іграх-2024.
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович з Сербії святкує перемогу на Олімпійських іграх-2024.

Серб Новак Джокович під час фінального матчу тенісного турніру проти іспанця Карлоса Алькараса на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Серб Новак Джокович під час фінального матчу тенісного турніру проти іспанця Карлоса Алькараса на Олімпіаді-2024.

18:10. Назар Чепурний і Ігор Радівілов посіли шосте й восьме місця відповідно! Знову без медалі в гімнастиці. Олімпійським чемпіоном став Карлос Юло з Філіппін.

17:54. Радівілов упав під час виконання опорного стрибка. На очах в Ігоря бринять сльози... Важко споглядати за цим. 

17:40. У Парижі розпочалися змагання зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Назар Чепурний уже стрибнув один раз.

17:30. Нарешті хороші новини! Павло Коростильов з третього місця кваліфікувався до фіналу у стрільбі зі швидкісного пістолета на 25 метрів. Ще один українець Максим Городинець посів шосту сходинку та завершив виступи на змаганнях.

17:10. На зламі поколінь! Алькарас – Джокович.

17:00. Китай знову забирає золото! Ян Лю став олімпійським чемпіоном у вправах на кільцях у спортивній гімнастиці. Срібло завоював його земляк Цзоу Цзиньюань, бронзу – Елефтеріос Петруніас з Греції. Різниця між першим та третім місцями склала 0.2 (!) бали. Ось це ми називаємо конкурентним змаганням.

16:40. За 40 хвилин Ігор Радівілов та Назар Чепурний змагатимуться в опорному стрибку! До слова, Назар виграв кваліфікацію на цьому приладі... Тільки б не наврочити!

16:30. На Олімпіаді спортсмени викладаються на усі 100 відсотків, виходячи на пік своєї форми. У цього є свої наслідки.

16:20. Прямо зараз іспанець Карлос Алькарас та серб Новак Джокович розігрують між собою холоту медаль в індивідуальних чоловічих змаганнях з тенісу на Олімпіаді. До слова, Алькарас (21 рік) – наймолодший тенісист, який грає у фіналі Олімпіади, а Джококович (37 років) – найстарший.

Новак Джокович та Карлос Алькарас грають у фіналі Олімпійських ігор у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович та Карлос Алькарас грають у фіналі Олімпійських ігор у Парижі.

16:10. Сьогодні очікуємо на фінали одразу у декількох дисциплінах легкої атлетики. Думаємо, що нагадувати вам не варто, адже саме 4 серпня відбудуться фінальні змагання Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Михайла Кохана. До старту залишилося трішки більше за 4 години, тому радимо поки отримати естетичне задоволення від легкої атлетики. Нижче:)

15:50. У дев'ятий змагальний день завершується груповий етап багатьох командних видів спорту. Чекаємо на зарубу в плей-оф.

15:40. Гольфа багато не буває! Скоро ми дізнаємося ім'я олімпійського чемпіона.

15:30. Про їзду верхи! Джессіка фон Бредов-Верндл з Німеччини стала олімпійською чемпіонкою в індивідуальній виїздці у вільному стилі. Срібло здобула ще одна німкеня Ізабелль Верт, а бронзу – британка Шарлотта Фрай.

15:10. Сьогодні також відбудеться фінал в одиночному чоловічому розряді з настільного тенісу. Трульс Мьорегорд зі Швеції та Фань Чженьдун з Китаю визначать між собою найкращого. Ловіть стіл, який сьогодні палатиме!

14:50. За 10 хвилин у шосейній велогонці стартує українка Юлія Бірюкова. Сьогодні потрібно викластися на максимум!

14:30. Сумні новини з локації метанні молота. Ірина Климець не змогла потрапити до 12-ки кращих у кваліфікації, тому завершила виступи на Іграх. Вона показала результат 66.95 метра.

14:10. На жаль, ні Рижикова, ні Ткачук не потрапили автоматично до півфіналу Олімпіади. Анна фінішувала четвертою (55.13 секунд), а Вікторія – восьмою (58.10). Українки візьмуть участь у втішних забігах та ще матимуть шанс пройти (чи пробігти) далі.

Вікторія Ткачук під час кваліфікаційних змагань з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024.
Фото: Ulf Schiler/athletix.ch
Вікторія Ткачук під час кваліфікаційних змагань з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024.

13:50. Паралельно у метанні молота змагається українка Ірина Климець.

13:35. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук розпочинають забіг на 400 метрів з бар'єрами. Бажаємо дівчатам удачі.

13:00. Розпочинаємо день зі стрільби. Максим Городинець і Павло Коростильов змагаються у стрільбі зі швидкісного пістолета на 25 метрів. Максим йде на проміжній 13-й позиції, Павло – 4-й.

Вітаємо, друзі, у 9 змагальний день українці будуть представлені у дев’яти видах спорту.

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