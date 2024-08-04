Олімпіада-2024. День 9. Магучіх виграла золото, Геращенко – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 4 серпня, українські легкоатлети та гімнасти боротимуться за олімпійську медаль.

22:47. КОХАААААААААН!!!!!! МИХАЙЛО СТАВ БРОНЗОВИМ ПРИЗЕРОМ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У ПАРИЖІ!!!!!!

22:38. Михайло Кохан йде третім після п'яти спроб!

22:18. ТААААААААААААААК!!!!!!!! ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ СТАЛА ОЛІМПІЙСЬКОЮ ЧЕМПІОНКОЮ ЗІ СТРИБКІВ У ВИСОТУ!!!! ДРУГЕ ЗОЛОТО ДЛЯ УКРАЇНИ У ПАРИЖІ!!!!!!!!!

22:13. Оліслагерс і Магучіх знову не змогли подолати висоту 2.02 метра.........................

22:09. Обидві спортсменки не змогли подолати висоту 2.02. Далі буде друга спроба!

22:05. За золото боротимуться Нікола Оліслагерс та Ярослава Магучіх! Не забуваємо дихати....

22:01. Ярослава Магучіх бере планку 2.00 метра.

21:56. ІРИНА ГЕРАЩЕНКО – БРОНЗОВА ПРИЗЕРКА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР!!! ВІТАЄМО ІРИНУ!

21:48. Геращенко не змогла подолати планку з другої спроби. Залишився останній шанс.

21:43. Геращенко не змогла з першої спроби подолати 1.98 метра. Українка зачепила планку ногами...

21:42. Магучіх знову з першої спроби бере 1.98 метра.

21:38. Далі дівчата стрибатимуть 1.98 метра.

21:35. Водночас у змаганнях з метання молота стартував українець Михайло Кохан! Віримо у нього.

21:31. Геращенко теж з першої спроби бере 1.95 м.

21:30 Магучіх впевнено бере висоту!

21:29. Далі дві українки поспіль. 1.95 метра.

21:14. Ірина Геращенко теж взяла 1.91 м. Поки видихаємо.

21:13. Магучіх надвпевнено подолала висоту 1.91 м! Йдемо далі!!!

21:04. Ірина Геращенко з першої спроби бере планку 1.86 м! Хороший старт.

21:01. Магучіх і Геращенко уже на стадіоні! Почалося!!!

20:54. Лічені хвилини до початку фіналу у стрибках у висоту!

20:45. Представники США продовжують оновлювати рекорди! Збірна США з плавання здобула золото в естафеті з плавання 4х100 метрів серед жінок, встановивши новий світовий рекорд. Вони виявилися швидшими за представниць Австралії та Китаю. Бравісссссіііімоооо!!!

With an Olympic title and a world record smashed, Team USA knows how to end swimming events 🏊‍♀️🇺🇸

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Un titre Olympique et un record du monde pulvérisé, Team USA sait comment conclure en beauté les épreuves de natation 🏊‍♀️🇺🇸#Paris2024 pic.twitter.com/EfCOCXiUCg — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

20:35. Збірна Китаю здобула золоті медалі в естафеті з плавання 4х100 метрів серед чоловіків. Вони випередили американців (срібло) та французів (бронза).

The team from the People's Republic of China wins the 4x100m medley relay in an epic race, putting an end to the American winning streak in this event! 🇨🇳🥇

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L'équipe de la République Populaire de Chine remporte le relais 4x100m 4 nages à l'issu d'une course totalement épique et… pic.twitter.com/hdgpxv6Qqe — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

20:28. За півгодини свої виступи у фіналі розпочнуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко! Ви теж уже нервуєте?

20:20. Сара Сьостром зі Швеції виграла золото у плаванні на 50 метрів вільним стилем. До слова, ця ж спортсменка тріумфувала у плаванні на 100 метрів вільним стилем. Королева спринту! Австралійка Меґ Гарріс і китаянка Чжан Юйфей подолали дистанцію другою і третьою відповідно.

Is it a mermaid? Is it a dolphin? No, it's Sarah Sjoestroem!! 🇸🇪

Congratulations to the Swedish who wins the Olympic title in the 50m freestyle! 🥇

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C'est une sirène ? C'est un dauphin ? Non c'est Sarah Sjoestroem !! 🇸🇪

La Suédoise est plus rapide que ses adversaires sur 50m et… pic.twitter.com/4vPEtDX9oD — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

20:15. Українець Олександр Погорілко не пробився до фіналу з бігу на 400 метрів напряму, посівши сьому сходинку у кваліфікації. Він візьме участь у втішних забігах! Усе вдасться, Олександре!

20:10. Історична подія у плаванні! Американець Роберт Фінк став олімпійським чемпіоном у плаванні на 1500 метрів, встановивши новий світовий рекорд. Він подолав дистанцію за 14:30.67 хвилин. Грегоріо Пальтріньері з Італії став другим, ірландець Денієл Віффен – третім.

BOBBY FINKE 🇺🇸 DID IT !!!



New world record in the 1500m freestyle 14:30.67, unbelievable. 🤯🤯#Paris2024

📸Getty Images/Adam Pretty pic.twitter.com/bjV9GxxbzV — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

20:00. Тайванський дует Ван Чі-лінь і Лі Ян перемогли китайців Ляна Вейкена й Вана Чхана у фіналі парного турніру з бадмінтону на Олімпіаді-2024. Вітаємо олімпійських чемпіонів!

The golden badminton birdie 🔥

Chi-Lin Wang and Lee Yang follow in the footsteps of Hendra and Markis by also winning Olympic gold! 🥇🏸

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Le volant d'OR 🔥

Chi-Lin Wang et Lee Yang suivent les traces d'Hendra et Markis en remportant eux aussi la médaille d'or Olympique ! 🥇🏸… pic.twitter.com/4luUZDmREJ — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

19:45. Скотт Шеффлер став олімпійським чемпіоном з гольфу! Срібло завоював Томмі Флітвуд з Великої Британії. Бронзовим призером став японець Мацуяма Хідекі.

Major victory AND first Olympic gold medal, what a year for Scottie Scheffler 🥇🇺🇸

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Vainqueur de Majeur ET première médaille d'or Olympique, quelle année pour Scottie Scheffler 🥇🇺🇸#Paris2024 pic.twitter.com/1KTc1mIeCI — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

19:40. Франциска Кроветто Чадід із Чилі завоювала золоту медаль у стрільбі (скіт). На другій сходинці розташувалася британка Ембер Хілл, на третій – Остін Сміт.

Chile's Francisca Crovetto Chadid becomes Olympic Skeet Shooting Champion 🥇

The podium is completed with England's Amber Jo Rutter and American Austen Jewell Smith!

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La Chilienne Francisca Crovetto Chadid devient Championne Olympique de Tir Skeet 🥇

Le podium se complète avec… pic.twitter.com/eo11a3DNWL — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

19:30. Крістен Фолкнер з США стала олімпійською чемпіонкою з велоспорту в жіночому груповому заїзді. Нідерландка Маріанне Вос стала другою, а Лотте Копецкі – третьою. Українка Юлія Бірюкова приїхала 67-ю.

Gold Medal for Kristen Faulkner!



In the streets of Paris, she seized the opportunity, finishing nearly a minute ahead to claim the gold 🥇

Thanks to the 400,000 fans in Paris who supported our champions today! pic.twitter.com/RsmUOq2IFY — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

19:20. Естетики вітрильного спорту нам у стрічку.

Фото: EPA/UPG Спортсменки під час жіночого кайту під час змагань з вітрильного спорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, на пристані для яхт Марселя в Марселі, Франція, 4 серпня 2024 року

19:10. Ще трішки хороших новин! Вікторія Ус пройшла до чвертьфіналу у каяк-кросі! Вона фінішувала другою у запливі. Молодчинка!

18:50. ЄЄЄЄЄЄЄЄЄ!!!!!!!!! Олександр Хижняк вийшов до фіналу Олімпійських ігор у Парижі, здолавши кубинця Арлена Лопеса за очками роздільним рішенням суддів!!!!!!

18:47. Другий раунд за Хижняком (3:2)....

18:41. Перший раунд за Лопесом (4:1)....

18:37. ХИЖНЯК виходить на ринг! Віримо, Сашко!

18:30. За декілька хвилин на ригг вийде Олександр Хижняк. У півфіналі Ігор йому протистоятиме дворазовий олімпійський чемпіон Арлен Лопес з Куби. Віримо у нашого "полтавського танка"!

18:20. Новак Джококович (ATP №2) уперше став олімпійським чемпіоном! Серб у двох сетах переміг іспанця Карлоса Алькараса (ATP №3) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Хоч серб має неоднозначну репутацію, але заперечувати його велич у світі тенісу неможливо! Для Алькараса все попереду!

Фото: EPA/UPG Новак Джокович з Сербії святкує перемогу на Олімпійських іграх-2024.

Фото: EPA/UPG Серб Новак Джокович під час фінального матчу тенісного турніру проти іспанця Карлоса Алькараса на Олімпіаді-2024.

18:10. Назар Чепурний і Ігор Радівілов посіли шосте й восьме місця відповідно! Знову без медалі в гімнастиці. Олімпійським чемпіоном став Карлос Юло з Філіппін.

2 DAYS IN A ROW 🥇

Carlos Edriel Yulo just made history! First Filipino athlete to win 2 Olympic gold medals. 🇵🇭

Paris really suits him! 🥹

Binabati kita Carlos

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DEUX JOURS DE SUITE 👏

Carlos Edriel Yulo continue d'écrire l'Histoire à Paris en devenant le premier athlète… pic.twitter.com/siDvt6Xg06 — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

17:54. Радівілов упав під час виконання опорного стрибка. На очах в Ігоря бринять сльози... Важко споглядати за цим.

17:40. У Парижі розпочалися змагання зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Назар Чепурний уже стрибнув один раз.

17:30. Нарешті хороші новини! Павло Коростильов з третього місця кваліфікувався до фіналу у стрільбі зі швидкісного пістолета на 25 метрів. Ще один українець Максим Городинець посів шосту сходинку та завершив виступи на змаганнях.

17:10. На зламі поколінь! Алькарас – Джокович.

17:00. Китай знову забирає золото! Ян Лю став олімпійським чемпіоном у вправах на кільцях у спортивній гімнастиці. Срібло завоював його земляк Цзоу Цзиньюань, бронзу – Елефтеріос Петруніас з Греції. Різниця між першим та третім місцями склала 0.2 (!) бали. Ось це ми називаємо конкурентним змаганням.

What a final 🤯

Only 0.2 points between first and third, but in the end, it's the reigning champion Liu Yang who wins 👏🇨🇳

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Quelle finale 🤯

Seulement 0,2 points entre le premier et le troisième, mais à la fin, c'est le champion en titre Liu Yang qui l'emporte 👏#Paris2024 pic.twitter.com/HUa9frtmr1 — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

16:40. За 40 хвилин Ігор Радівілов та Назар Чепурний змагатимуться в опорному стрибку! До слова, Назар виграв кваліфікацію на цьому приладі... Тільки б не наврочити!

16:30. На Олімпіаді спортсмени викладаються на усі 100 відсотків, виходячи на пік своєї форми. У цього є свої наслідки.

16:20. Прямо зараз іспанець Карлос Алькарас та серб Новак Джокович розігрують між собою холоту медаль в індивідуальних чоловічих змаганнях з тенісу на Олімпіаді. До слова, Алькарас (21 рік) – наймолодший тенісист, який грає у фіналі Олімпіади, а Джококович (37 років) – найстарший.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович та Карлос Алькарас грають у фіналі Олімпійських ігор у Парижі.

16:10. Сьогодні очікуємо на фінали одразу у декількох дисциплінах легкої атлетики. Думаємо, що нагадувати вам не варто, адже саме 4 серпня відбудуться фінальні змагання Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Михайла Кохана. До старту залишилося трішки більше за 4 години, тому радимо поки отримати естетичне задоволення від легкої атлетики. Нижче:)

Athlétisme x Esthétisme 🖼️

Quand vitesse et art se mélangent, on voit flou tellement c'est sublime ✨

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Athletics x Artistics 🖼️

When speed and art blend together, it's so sublime it leaves us in a blur ✨#Paris2024

📸 @flo_pernet pic.twitter.com/OhPwfCexMX — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:50. У дев'ятий змагальний день завершується груповий етап багатьох командних видів спорту. Чекаємо на зарубу в плей-оф.

The final straight!

It's the final day of the group stage in team sports tournaments 🤾‍♂️🏐🏀🤽‍♂️



Who will qualify for the finals?

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Dernière ligne droite !

C'est l'ultime journée de phase de groupe dans les tournois de sports collectifs 🤾‍♂️🏐🏀🤽‍♂️



Qui arrivera à se qualifier pour… pic.twitter.com/nDpyX7e8yU — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:40. Гольфа багато не буває! Скоро ми дізнаємося ім'я олімпійського чемпіона.

Olympic Golf Spotlight 🏌️‍♂️



Live for the stunning Golf National, where the best of the best compete for Olympic gold 🥇

What a Green Day!

📸 Paris 2024 pic.twitter.com/ffID1W5yQE — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:30. Про їзду верхи! Джессіка фон Бредов-Верндл з Німеччини стала олімпійською чемпіонкою в індивідуальній виїздці у вільному стилі. Срібло здобула ще одна німкеня Ізабелль Верт, а бронзу – британка Шарлотта Фрай.

Jessica VON BREDOW-WERNDL and her horse TSF DALERA BB are gold medallists! 🥇

Jessica takes 1st place with a total score of 90.093 and retains her Olympic title in Versailles

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Jessica VON BREDOW-WERNDL et son cheval TSF DALERA BB sont médaillés d’or ! 🥇

Jessica s’empare de… pic.twitter.com/3fXU4P2myi — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:10. Сьогодні також відбудеться фінал в одиночному чоловічому розряді з настільного тенісу. Трульс Мьорегорд зі Швеції та Фань Чженьдун з Китаю визначать між собою найкращого. Ловіть стіл, який сьогодні палатиме!

Like a final, the details make the perfection 🏓

The Arena Paris Sud welcomes you to experience the men's singles table tennis finals

🥉 1:30pm: Brazil - France

🥇🥈 2.30pm: Sweden - China

(GMT+1)

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Comme une finale, les détails font la perfection 🏓

L'Arena Paris Sud vous… pic.twitter.com/av6WMlBFXd — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

14:50. За 10 хвилин у шосейній велогонці стартує українка Юлія Бірюкова. Сьогодні потрібно викластися на максимум!

14:30. Сумні новини з локації метанні молота. Ірина Климець не змогла потрапити до 12-ки кращих у кваліфікації, тому завершила виступи на Іграх. Вона показала результат 66.95 метра.

14:10. На жаль, ні Рижикова, ні Ткачук не потрапили автоматично до півфіналу Олімпіади. Анна фінішувала четвертою (55.13 секунд), а Вікторія – восьмою (58.10). Українки візьмуть участь у втішних забігах та ще матимуть шанс пройти (чи пробігти) далі.

Фото: Ulf Schiler/athletix.ch Вікторія Ткачук під час кваліфікаційних змагань з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024.

13:50. Паралельно у метанні молота змагається українка Ірина Климець.

13:35. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук розпочинають забіг на 400 метрів з бар'єрами. Бажаємо дівчатам удачі.

13:00. Розпочинаємо день зі стрільби. Максим Городинець і Павло Коростильов змагаються у стрільбі зі швидкісного пістолета на 25 метрів. Максим йде на проміжній 13-й позиції, Павло – 4-й.

Вітаємо, друзі, у 9 змагальний день українці будуть представлені у дев’яти видах спорту.