​"Емоції передаються": Комащук розповіла, чому не дивиться на фехтування Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Аліна Комащук пояснила LB.ua, чому не дивиться на доріжку, коли фехтує Ольга Харлан.

"Я впевнена, що емоції передаються. Коли ти дивишся за двобоєм, то починаєш нервувати і, здається, заводиш того, хто на доріжці. Коли я сиджу, то намагаюсь заспокоїти себе, як наслідок, заспокоїти Олю подумки. Я говорю їй певні слова. Якщо я спокійна, значить і вона буде спокійною. Якщо чесно, не знаю, чи це допомагає, але сподіваюся", – розповіла Комащук.

За її словами, золото з фехтування – не остання нагорода України такого ґатунку на Олімпійських іграх.

"Ми хотіли зробити це для України! Звісно, для України! Ми хотіли підняти наш прапор, заспівати гімн. На щастя, вдалося. Це не остання золота медаль України на Олімпіаді у Парижі", – запевнила Аліна.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблі перемога Південну Корею у фіналі Олімпіади-2024 – 45:42.