Олімпійська історія Ольги Харлан: від сенсації Пекіна до кульмінації Парижа

Емоції Ольги Харлан після перемоги у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

3 серпня жіноча збірна України з фехтування на шаблі здобула золоті медалі Олімпійських ігор у Парижі. У фіналі вона здолала команду Південної Кореї (45:42). В останній сутичці поєдинку лідерка українок Ольга Харлан наздогнала суперниць, відігравши три уколи, й вирвала перемогу. Як завжди. Як і 16 років тому…

Дебют у Пекіні

Далекого 2008-го 17-річна Ольга Харлан поїхала на Олімпійські ігри до Пекіна як фехтувальниця на шаблі. Крім неї, у команді були Олена Хомрова, Ольга Жовнір і Галина Пундик. Передбачити результат змагань тоді було складно, адже цю дисципліну щойно включили в програму.

І хоч Харлан була перспективною — з медалями чемпіонату Європи, на юну спортсменку не робили ставок. Усе змінилося впродовж турніру. Українки пройшли збірну Росії у чвертьфіналі й розібралися з фаворитками — американками — у півфіналі.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан святкує перемогу у фіналі жіночого фехтування на шаблі на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року.

По-справжньому розкрити себе Ольга змогла у фінальній сутичці проти господарів змагань: спочатку відіграла сім уколів у другому двобої, а потім наздогнала китаянок в останній сутичці й вирвала перемогу за рахунку 44:44! Вона примудрилася здобути 22 очки (із 45 командних) і, як наслідок, заявити про себе на весь світ.

Фото: EPA/UPG (Зліва направо) Члени жіночої збірної України з шаблі Ольга Жовнір, Олена Хомрова, Галина Пундик й Ольга Харлан демонструють свої золоті медалі на п’єдесталі пошани Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року.

Прогрес Ольги зауважили — фехтувальницю визнали спортсменкою місяця за версією Національного олімпійського комітету. Пекін виявився її відправною точкою. Наступного року вона стала чемпіонкою Європи та віцечемпіонкою світу.

Наступна зупинка — Лондон

На свою другу Олімпіаду Ольга поїхала як зірка команди з фехтування. (Цей статус вона зберегла до сьогодні.) У Лондоні-2012 Харлан здобула бронзу в індивідуальних змаганнях: здолала дворазову олімпійську чемпіонку зі США Маріель Загуніс, поступаючись упродовж зустрічі з рахунком 6:8.

Фото: EPA/UPG Українка Ольга Харлан святкує перемогу над американкою Маріель Загуніс під час поєдинку за бронзову медаль на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року.

За рік, у 2013-му, Харлан стала найкращою шаблісткою світу. Досягнула цього знову у 2014-му. Два роки українка була буквально нестримною, гриміла на турнірах рівня гран-прі, першостях Європи та світу.

Дві медалі Ріо

На Олімпіаді в Бразилії Харлан завоювала бронзу в індивідуальних змаганнях і срібло в команді. Зокрема, у матчі за третє місце серед індивідуалів перемогла Монон Брюне з Франції; у командній шаблі українки поступилися збірній, яку сьогодні назвали б нейтральною.

Фото: EPA/UPG Carioca Arena 3 в Олімпійському парку в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 13 серпня 2016 року. Ольга Харлан (ліворуч) реагує проти кореянки Джієон Кім (праворуч) у чвертьфіналі жіночої командної шаблі на Олімпійських іграх нав Олімпійському парку в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 13 серпня 2016 року.

Фото: EPA/UPG Урсула Гонсалес (ліворуч) з Мексики проти Ольги Харлан (праворуч) під час змагань з фехтування на шаблях серед жінок на Олімпійських іграх у Ріо-2016.

Провал у Токіо

На Олімпійські ігри в Токіо спортсменка кваліфікувалася лише в особистому розряді, адже на етапі Кубка світу в Афінах збірна України не пройшла до чвертьфіналу, поступившись Польщі. Частково через Ольгу. В 1/8 фіналу наші перемагали польок з рахунком 40:31, але в підсумковій сутичці Харлан пропустила 14 уколів і не привела команду до перемоги. Ще одна поразка спіткала українок перед Олімпіадою на етапі КС, тому вперше в кар’єрі Харлан поїхала на Ігри сама.

Безпосередньо на ковідній Олімпіаді українська шаблістка зупинилася на старті, поступившись Сільвії Матушах з Польщі. Через прикру поразку Харлан зупинила кар’єру.

Тріумфальне повернення й золото Парижа

Протягом перерви Ольга брала участь у вітчизняних телевізійних шоу. Повернення у спорт анонсувала на початок лютого 2022 року…

Далі війна. І дискваліфікація на чемпіонаті світу: Харлан відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій. Історія завершилася хепіендом: президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах нагородив українку ліцензією.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан радіє перемозі в бою за бронзу на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Коли з Ольги зняли дискваліфікацію, вона допомогла команді кваліфікуватися на Ігри в Парижі, де спочатку вже звично здобула бронзову медаль в індивідуальних змаганнях, а потім привела національну збірну до золота (до речі, у фіналі Ольга також відіграла гандикап -3).

Фото: EPA/UPG Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан і Юлія Бакастова під час церемонії нагородження.

Так Ольга Харлан стала найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії України, здобувши п'ять і шість медалей відповідно. За цим показником вона випередила плавчиню Яну Клочкову, у якої чотири золота й срібло.

З огляду на важкий, але медальний шлях Ольги, можна зробити висновок, що зараз вона найкраща спортсменка в історії нашої держави. Стабільно виступає 16 років. Щобільше, на відміну від Клочкової, не мовчить, а з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує українців і говорить про війну, використовує для цього всі можливі майданчики.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан після перемоги в командному фехтуванні на шаблі.

Чи чекати легенду на Іграх у Лос-Анджелесі, сказати важко, проте зрозуміло, що Харлан вписала своє ім’я в історію українського та світового спорту.