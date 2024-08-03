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Збірна України з фехтування вийшла до фіналу Олімпійських ігор-2024

Українки перемогли японок в 1/2 фіналу змагань.

Збірна України з фехтування вийшла до фіналу Олімпійських ігор-2024
Збірна України з фехтування на шаблі святкує після виходу до фіналу Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Японії у півфіналі Олімпіади-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Підсумковий рахунок поєдинку – 45:32.

Ольга Харлан (ліворуч) під час півфінального матчу у команді на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан (ліворуч) під час півфінального матчу у команді на Олімпіаді-2024.

Ольга Харлан святкує вихід до фіналу Олімпійських ігор-2024 у командній шаблі.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан святкує вихід до фіналу Олімпійських ігор-2024 у командній шаблі.

Збірна України з фехтування після перемоги над Японією у півфіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Збірна України з фехтування після перемоги над Японією у півфіналі Олімпійських ігор-2024.

Перші поєдинки пройшли без явного лідерства однієї з команд. У четвертому бою Олена Кравацька поступилася з великим рахунком, тому її замінили на Юлію Бакастову. У фінальній частині сутички українки довели справу до перемоги.

Фехтувальниці збірної України після перемоги над Японією у півфіналі Олімпіади.
Фото: EPA/UPG
Фехтувальниці збірної України після перемоги над Японією у півфіналі Олімпіади.

Ольга Харлан розуміє, що Україна пройшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан розуміє, що Україна пройшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Фінал змагань у жіночому фехтуванні на шаблі розпочнеться сьогодні о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, востаннє збірна України з фехтування на шаблях вигравала олімпійське золото у Пекіні у 2008 році. Єдина фехтувальниця з тієї команди, яка досі виступає, – це Ольга Харлан.

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