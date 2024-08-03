Збірна України з фехтування на шаблі святкує після виходу до фіналу Олімпійських ігор-2024.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Японії у півфіналі Олімпіади-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Підсумковий рахунок поєдинку – 45:32.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан (ліворуч) під час півфінального матчу у команді на Олімпіаді-2024.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан святкує вихід до фіналу Олімпійських ігор-2024 у командній шаблі.

Фото: EPA/UPG Збірна України з фехтування після перемоги над Японією у півфіналі Олімпійських ігор-2024.

Перші поєдинки пройшли без явного лідерства однієї з команд. У четвертому бою Олена Кравацька поступилася з великим рахунком, тому її замінили на Юлію Бакастову. У фінальній частині сутички українки довели справу до перемоги.

Фото: EPA/UPG Фехтувальниці збірної України після перемоги над Японією у півфіналі Олімпіади.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан розуміє, що Україна пройшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Фінал змагань у жіночому фехтуванні на шаблі розпочнеться сьогодні о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, востаннє збірна України з фехтування на шаблях вигравала олімпійське золото у Пекіні у 2008 році. Єдина фехтувальниця з тієї команди, яка досі виступає, – це Ольга Харлан.