Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Японії у півфіналі Олімпіади-2024.
Про це повідомило Суспільне спорт.
Підсумковий рахунок поєдинку – 45:32.
Перші поєдинки пройшли без явного лідерства однієї з команд. У четвертому бою Олена Кравацька поступилася з великим рахунком, тому її замінили на Юлію Бакастову. У фінальній частині сутички українки довели справу до перемоги.
Фінал змагань у жіночому фехтуванні на шаблі розпочнеться сьогодні о 21:00 за Києвом.
Нагадаємо, востаннє збірна України з фехтування на шаблях вигравала олімпійське золото у Пекіні у 2008 році. Єдина фехтувальниця з тієї команди, яка досі виступає, – це Ольга Харлан.