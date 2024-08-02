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Олімпіада-2024. День 7. Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 2 серпня, на Олімпійських іграх стартують українські легкоатлети.

Олімпіада-2024. День 7. Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Українка Ярослава Магучіх під час виступу на змаганнях зі стрибків у висоту.
Фото: EPA/UPG

16:45. Вершники Великої Британії стали олімпійськими чемпіонами у командному конкурі. Вони показали час 237,47. Срібними призерами змагань стали представники США, бронзовими – французи.

16:30. Якби серфінга не було на Олімпійських іграх, його варто було б додати!

16:20. Його неможливо зупинити! Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP №3) впевнено вийшов до фіналу Олімпіади, здолавши в 1/2 канадця Фелікса Оже-Альяссіма (ATP №19) – 6:1, 61. Чинний чемпіон Вімблдону не залишив жодного шансу своєму суперникові.

Карлос Алькарас з Іспанії проти Фелікса Оже-Альяссіма з Канади під час півфінального матчу чоловічого одиночного розряду Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 2 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Карлос Алькарас з Іспанії проти Фелікса Оже-Альяссіма з Канади під час півфінального матчу чоловічого одиночного розряду Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 2 серпня 2024 року.

16:00. За півтори години свої сили у веслувальному слаломі (екстрим-слалом) свої сили випробує українка Вікторія Ус. Віримо у нашу спортсменку!

15:40. СТРИБКИ НА БАТУТІ!!! І не кажіть, що не хочете спробувати свої сили!:) Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала британка Бріоні Пейдж з результатом 56.480 очок. Третє місце й бронзову медаль до свого активу записала Софіан Метот із Канади. Срібло – у нейтральної спортсменки.

15:20. Парусний спорт – це любоввввввв!!! Ловіть трішки краси!

15:00. Відбулися фінали у парусному спорті, у дисципліні скіф. Серед чоловіків золоті медалі виграли Дієго Ботін і Пауль Тріттель з Іспанії. Серед жінок олімпійськими чемпіонками стали Оділь ван Агольт й Анетт Дуец з Нідерландів.

14:30. Знову повз. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов стали п'ятими у втішному фіналі Б з академічного веслування на легких парних двійках. Українці подолали дистанцію за 6:26.32 хвилин. На наступній Олімпіаді-2028 цього виду програми більше не буде.

14:20. Прикре завершення від олімпійської чемпіонки. Олена Костевич не змогла вийти до фіналу змагань зі стрільби з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів, посівши 12 позицію у другій частині змагань. Українка завершила виступи на Олімпіаді-2024, жодного разу не пробившись до фіналу змагань. 

14:10. Ще трішки Ярослави Магучіх у кваліфікації! Спокійний початок від українки.

13:50. Ми знаємо, хто живе своє найкраще життя! Олімпійський талісман Фригі до вашої уваги!

13:30. Відомі результати академічного веслування двійок. Серед чоловіків золоті медалі завоювали Мартін та Валент Сінковичі з Хорватії. У жінок найкращими стали нідерландки Їмк’є Клеверінґ і Вероніка Местер.

13:10. Олег Колодій та Данило Коновалов фінішували сьомими у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.Золоті медалі знову здобули китайські стрибуни ЛунВан. Мексиканці Ольвера – Селая стали другими, а британці Гардінгґ – Лафер – третіми.

Олег Колодій та Данило Коновалов з України беруть участь у фіналі чоловічого синхронного стрибку з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 2 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Олег Колодій та Данило Коновалов з України беруть участь у фіналі чоловічого синхронного стрибку з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 2 серпня 2024 року.

12.54. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до фіналу стрибків у висоту на Олімпіаді-2024! Усього у фіналі візьмуть участь 13 спортсменок. Він запланований на 4 серпня!

Ярослава Магучіх стрибає під час кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
Ярослава Магучіх стрибає під час кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.

Ірина Геращенко з України під час стрибка у кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
Ірина Геращенко з України під час стрибка у кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.

12:45. Браво, Ірино! 1.95 подолано!

12:40. Ірина Геращенко не змогла одразу взяти 1.95. Давай з другої спроби!

12:35. Українка Ярослава Магучіх впевнено бере висоту 1.95 з першої спроби! Майстриня!

12:30. Організатори Олімпіади знають, хто у стрибках у висоту є головною зіркою! Наша Ярослава у Парижі!

12:27. Паралельно відбуваються змагання з бігу! Гляньте красивого!

12:25. Українка Олена Костевич фінішувала 29-ю у першій частині стрільби з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів. Наступна частина кваліфікації – стрільба на швидкість. Для виходу в фіналі українці потрібно потрапити до вісімки найкращих за підсумками двох етапів змагань.

12:20. Ірина Геращенко з другої спроби бере 1.92! Брааааавііііііссііііііімооооооо!!!

12:14. Ірина Геращенко не взяла 1.92 з першої спроби! Не хвилюйтеся, спортсменці потрібно перестрибнути планку в одному з трьох разів. Віримо, що новий стрибок буде успішним.

12:05. Українці Ігор Хмара та Станіслав Ковальов розпочинають змагання з академічного веслування у парних двійках у легкій вазі. Хлопці, викладіться на всі 100, будь ласка! 

12:00. Бажаємо удачі нашим стрибунам! Олег Колодій і Данило Коновалов розпочали змагання зі синхронних стрибків у воду з 3-метрового трампліна!

11:51. Ірина Геращенко спокійно взяла 1.88! Йдемо далі!

11:49. До слова, Ярослава Магучіх стартує у кваліфікації з 1.92 – це на 9 сантиметрів вище за першу кваліфікаційну висоту!:) 

11:48. Прекрасна робота, Михайле! Українець Кохан метнув молот на понад 77 метрів та пройшов до фіналу, подолавши кваліфікаційний норматив! Молодчинка!

Українець Михайло Кохан під кваліфікації у метанні молота на Олімпійських іграх у Парижі.
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
Українець Михайло Кохан під кваліфікації у метанні молота на Олімпійських іграх у Парижі.

11:40. Юлія Левченко з третьої спроби не змогла подолати кваліфікаційну висоту й завершила виступи на Іграх... Неочікувано й сумно!

Українка Юлія Левченко під час кваліфікації у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
Українка Юлія Левченко під час кваліфікації у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.

11:38. Юлія Левченко вдруге не змогла подолати планку на висоті 1.83... Ірина Геращенко водночас впевнено подолала першу висоту.

11:35. Дива не сталося. Христина Гоман поступилася на старті змагань з дзюдо (78+ кг). В 1/16 фіналу вона програла представниці Нідерландів Маріті Кемпс.

11.25. Є перше золото змагального дня! К’яра Леоне зі Швейцарії встановила олімпійський рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень та здобула золоту медаль. Загальна кількість очок чемпіонки – 464.4. Срібло завоювала американка Саген Маддалена (463,0), бронзу –Чжан Цюн'юе з Китаю (452,9).

(Зліва направо) срібна призерка Саген Маддалена зі США, золота призерка К’яра Леоне зі Швейцарії та бронзова призерка Цюн’юе Чжан з Китаю позують під час церемонії нагородження медалей у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів серед жінок на змаганнях зі стрільби на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в стрілецькому центрі у Шатору, Франція, 2 серпня 2024 року/
Фото: EPA/UPG
(Зліва направо) срібна призерка Саген Маддалена зі США, золота призерка К’яра Леоне зі Швейцарії та бронзова призерка Цюн’юе Чжан з Китаю позують під час церемонії нагородження медалей у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів серед жінок на змаганнях зі стрільби на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в стрілецькому центрі у Шатору, Франція, 2 серпня 2024 року/

11:15. У Парижі розпочалася кваліфікація зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко уже стартують. Паралельно з ними у метанні молоту виступатиме Михайло Кохан.

11:10. Останній шанс для українського дзюдо! За 20 хвилин свій бій в 1/16 фіналу розпочне українка Христина Гоман. Вона змагатиметься проти Маріт Кемпс із Нідерландів. 

11:05. Легенда українського спорту Олена Костевич змагається у кваліфікації зі стрільби з дрібнокаліберного пістолета з 25 метрів. Зараз вона перебуває на проміжному 11-му місці.

Вітаємо, друзі! Сьогодні український боксер Олександр Хижняк проведе бій у чвертьфіналі Олімпіади. Крім того, у кваліфікаційному етапі виступлять українські легкоатлети, зокрема Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, Михайло Кохан й інші.

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