Олімпіада-2024. День 7. Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 2 серпня, на Олімпійських іграх стартують українські легкоатлети.

Українка Ярослава Магучіх під час виступу на змаганнях зі стрибків у висоту.

16:45. Вершники Великої Британії стали олімпійськими чемпіонами у командному конкурі. Вони показали час 237,47. Срібними призерами змагань стали представники США, бронзовими – французи.

The GB team takes the reins in the team jumping final 🐴🇬🇧

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La team GB tient les rênes de cette finale par équipe 👏



📸 Getty/Alex Broadway#Paris2024 pic.twitter.com/fxPCjX39Uo — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

16:30. Якби серфінга не було на Олімпійських іграх, його варто було б додати!

🌊✨ A look back in pictures at the Olympic Games surfing event, which took place last night! Impressive waves, breathtaking performances and moments of pure adrenaline 🏄‍♀️

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🌊✨ Retour en images sur l'épreuve de surf des Jeux Olympiques, qui s'est déroulée cette nuit ! Des… pic.twitter.com/fzpoTcHFDb — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

16:20. Його неможливо зупинити! Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP №3) впевнено вийшов до фіналу Олімпіади, здолавши в 1/2 канадця Фелікса Оже-Альяссіма (ATP №19) – 6:1, 61. Чинний чемпіон Вімблдону не залишив жодного шансу своєму суперникові.

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас з Іспанії проти Фелікса Оже-Альяссіма з Канади під час півфінального матчу чоловічого одиночного розряду Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 2 серпня 2024 року.

16:00. За півтори години свої сили у веслувальному слаломі (екстрим-слалом) свої сили випробує українка Вікторія Ус. Віримо у нашу спортсменку!

15:40. СТРИБКИ НА БАТУТІ!!! І не кажіть, що не хочете спробувати свої сили!:) Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала британка Бріоні Пейдж з результатом 56.480 очок. Третє місце й бронзову медаль до свого активу записала Софіан Метот із Канади. Срібло – у нейтральної спортсменки.

BRYOLY GOLD

Bryony Page soared to victory, clinching the long-awaited Olympic gold medal—the final piece missing from her collection. Well done, Team GB! 🇬🇧👏

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ENFIN L'OR !

Après l'argent de Rio et le bronze de Tokyo, Bryony Page remporte enfin l'or Olympique après un magnifique… pic.twitter.com/zpBLzV4D1H — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

15:20. Парусний спорт – це любоввввввв!!! Ловіть трішки краси!

An Olympic mistral has filled the skippers' sails in Marseille ⛵

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Un mistral Olympique a soufflé dans les voiles des skippers à Marseille ⛵



📸️ #Paris2024 pic.twitter.com/PelabaPIyl — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

15:00. Відбулися фінали у парусному спорті, у дисципліні скіф. Серед чоловіків золоті медалі виграли Дієго Ботін і Пауль Тріттель з Іспанії. Серед жінок олімпійськими чемпіонками стали Оділь ван Агольт й Анетт Дуец з Нідерландів.

14:30. Знову повз. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов стали п'ятими у втішному фіналі Б з академічного веслування на легких парних двійках. Українці подолали дистанцію за 6:26.32 хвилин. На наступній Олімпіаді-2028 цього виду програми більше не буде.

14:20. Прикре завершення від олімпійської чемпіонки. Олена Костевич не змогла вийти до фіналу змагань зі стрільби з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів, посівши 12 позицію у другій частині змагань. Українка завершила виступи на Олімпіаді-2024, жодного разу не пробившись до фіналу змагань.

14:10. Ще трішки Ярослави Магучіх у кваліфікації! Спокійний початок від українки.

13:50. Ми знаємо, хто живе своє найкраще життя! Олімпійський талісман Фригі до вашої уваги!

Best life (best life), best life (best life)

En Toto (best life), j'voulais vivre ma best life



🛻 @ToyotaMotorCorp https://t.co/IPvpn2ADjE — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

13:30. Відомі результати академічного веслування двійок. Серед чоловіків золоті медалі завоювали Мартін та Валент Сінковичі з Хорватії. У жінок найкращими стали нідерландки Їмк’є Клеверінґ і Вероніка Местер.

Rowing to victory! 🚣‍♂️🥇

Sinkovic brothers win Olympic gold for Croatia 🇭🇷#Paris2024 pic.twitter.com/CiS6ITDRj4 — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

Rowing succeeds in the Netherlands! 🥇



After a race mastered from A to Z, Ymkje and Véronique win while Romania and Australia complete the podium! 🔥 #Paris2024

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L'aviron réussit aux Pays-Bas ! 🥇



Après une course maîtrisée de A à Z, Ymkje et Véronique s'imposent tandis que la… pic.twitter.com/P3445xftUz — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

13:10. Олег Колодій та Данило Коновалов фінішували сьомими у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.Золоті медалі знову здобули китайські стрибуни Лун – Ван. Мексиканці Ольвера – Селая стали другими, а британці Гардінгґ – Лафер – третіми.

Фото: EPA/UPG Олег Колодій та Данило Коновалов з України беруть участь у фіналі чоловічого синхронного стрибку з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 2 серпня 2024 року.

Perfect synchronization!

Divers Wang Zongyuan and Long Daoyi took victory in the men's synchronized 3m springboard event, scoring 446.10 🥇

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En parfaite synchro !

Wang Zongyuan et Long Daoyi ont dominé l'épreuve du tremplin 3m synchronisé, avec un score de 446.10 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/WHeUqsgyDW — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

12.54. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до фіналу стрибків у висоту на Олімпіаді-2024! Усього у фіналі візьмуть участь 13 спортсменок. Він запланований на 4 серпня!

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ярослава Магучіх стрибає під час кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ірина Геращенко з України під час стрибка у кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.

12:45. Браво, Ірино! 1.95 подолано!

12:40. Ірина Геращенко не змогла одразу взяти 1.95. Давай з другої спроби!

12:35. Українка Ярослава Магучіх впевнено бере висоту 1.95 з першої спроби! Майстриня!

12:30. Організатори Олімпіади знають, хто у стрибках у висоту є головною зіркою! Наша Ярослава у Парижі!

The new world record holder in the high jump, Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦, has just made her debut in Stade de France with a perfectly executed first jump. 👏

📸Getty Images/Hannah Peters#Paris2024 pic.twitter.com/L3NC1uFYQb — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

12:27. Паралельно відбуваються змагання з бігу! Гляньте красивого!

The purple track x the Olympic Rings 🥇



📸 Richard Heathcote/Getty pic.twitter.com/WoDuD81WaE — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

12:25. Українка Олена Костевич фінішувала 29-ю у першій частині стрільби з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів. Наступна частина кваліфікації – стрільба на швидкість. Для виходу в фіналі українці потрібно потрапити до вісімки найкращих за підсумками двох етапів змагань.

12:20. Ірина Геращенко з другої спроби бере 1.92! Брааааавііііііссііііііімооооооо!!!

12:14. Ірина Геращенко не взяла 1.92 з першої спроби! Не хвилюйтеся, спортсменці потрібно перестрибнути планку в одному з трьох разів. Віримо, що новий стрибок буде успішним.

12:05. Українці Ігор Хмара та Станіслав Ковальов розпочинають змагання з академічного веслування у парних двійках у легкій вазі. Хлопці, викладіться на всі 100, будь ласка!

12:00. Бажаємо удачі нашим стрибунам! Олег Колодій і Данило Коновалов розпочали змагання зі синхронних стрибків у воду з 3-метрового трампліна!

11:51. Ірина Геращенко спокійно взяла 1.88! Йдемо далі!

11:49. До слова, Ярослава Магучіх стартує у кваліфікації з 1.92 – це на 9 сантиметрів вище за першу кваліфікаційну висоту!:)

11:48. Прекрасна робота, Михайле! Українець Кохан метнув молот на понад 77 метрів та пройшов до фіналу, подолавши кваліфікаційний норматив! Молодчинка!

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Українець Михайло Кохан під кваліфікації у метанні молота на Олімпійських іграх у Парижі.

11:40. Юлія Левченко з третьої спроби не змогла подолати кваліфікаційну висоту й завершила виступи на Іграх... Неочікувано й сумно!

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Українка Юлія Левченко під час кваліфікації у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.

11:38. Юлія Левченко вдруге не змогла подолати планку на висоті 1.83... Ірина Геращенко водночас впевнено подолала першу висоту.

11:35. Дива не сталося. Христина Гоман поступилася на старті змагань з дзюдо (78+ кг). В 1/16 фіналу вона програла представниці Нідерландів Маріті Кемпс.

11.25. Є перше золото змагального дня! К’яра Леоне зі Швейцарії встановила олімпійський рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень та здобула золоту медаль. Загальна кількість очок чемпіонки – 464.4. Срібло завоювала американка Саген Маддалена (463,0), бронзу –Чжан Цюн'юе з Китаю (452,9).

Фото: EPA/UPG (Зліва направо) срібна призерка Саген Маддалена зі США, золота призерка К’яра Леоне зі Швейцарії та бронзова призерка Цюн’юе Чжан з Китаю позують під час церемонії нагородження медалей у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів серед жінок на змаганнях зі стрільби на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в стрілецькому центрі у Шатору, Франція, 2 серпня 2024 року/

Chiara Leone clinches gold in the 50m 3 positions shooting event, bringing Switzerland its first gold medal 🥇

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Chiara Leone rafle l'or au tir 50m 3 positions et offre sa première médaille d'or à la Suisse 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/t88sEWJcQ9 — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

11:15. У Парижі розпочалася кваліфікація зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко уже стартують. Паралельно з ними у метанні молоту виступатиме Михайло Кохан.

11:10. Останній шанс для українського дзюдо! За 20 хвилин свій бій в 1/16 фіналу розпочне українка Христина Гоман. Вона змагатиметься проти Маріт Кемпс із Нідерландів.

11:05. Легенда українського спорту Олена Костевич змагається у кваліфікації зі стрільби з дрібнокаліберного пістолета з 25 метрів. Зараз вона перебуває на проміжному 11-му місці.

Вітаємо, друзі! Сьогодні український боксер Олександр Хижняк проведе бій у чвертьфіналі Олімпіади. Крім того, у кваліфікаційному етапі виступлять українські легкоатлети, зокрема Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, Михайло Кохан й інші.