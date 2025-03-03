Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським

Атмосфера, яка панувала в Овальному кабінеті під час цієї розмови, нагадала ту, яку колишні політв'язні добре пам’ятають з допитів, зазначили вони.

40 колишніх польських політв’язнів, серед яких експрезиденти Польщі Лех Валенса та Броніслав Коморовський написали відкритого листа президентові США, закликаючи його продовжити підтримку України.

Про це повідомляє Onet.pl.

Автори листа зазначили, що були шоковані тим, як президент США поставився до президента України і назвали «образливим» очікування поваги та вдячності від України.

«Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом України Володимиром Зеленським, – написали вони. – Ми вважаємо образливими ваші очікування щодо виявів поваги і вдячності за матеріальну допомогу, надану Україні, що бореться з Росією. Вдячність належить героїчним українським воїнам, які пролили свою кров на захист цінностей вільного світу. Саме вони понад 11 років гинуть на передовій в ім’я цих цінностей та незалежності своєї батьківщини, на яку напала путінська Росія. Ми не розуміємо, як лідер країни, яка є символом вільного світу, може цього не розуміти».

За словами колишніх польських дисидентів, «атмосфера, яка панувала в Овальному кабінеті під час цієї розмови, нагадала ту, яку ми добре пам’ятаємо з допитів Служби безпеки (аналог радянського КДБ в комуністичній Польщі, – LB.ua)».

Автори листа також зазначили, що «спроби США дистанціюватися від демократичних цінностей та своїх європейських союзників, закінчувалися загрозами для них самих» і закликали продовжити підтримку України. «Ми закликаємо Сполучені Штати дотримуватись гарантій, наданих ними та Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, який прямо передбачає зобов’язання захищати недоторканність кордонів України в обмін на відмову України від своїх ресурсів ядерної зброї. Ці гарантії є безумовними: про те, щоб таку допомогу розглядати як економічний обмін, немає жодного слова», – написали вони.

Окрім колишніх президентів Леха Валенси та Броніслава Коморовського, лист також підписали Богдан Борусевич, лідер руху «Солідарність» у Гданську, колишній спікер Сенату Польщі, Збігнєв Буяк, лідер «Солідарності» у Варшаві і колишній депутат Сейму, Владислав Фрасинюк, лідер «Солідарності» у Вроцлаві, колишній депутат Сейму, Ярослав Курський, колишній політв'язень, донедавна – перший заступник головного редактора «Газети Виборчої», Адам Міхнік, колишній політв'язень, засновник і головний редактор «Газети Виборчої», Анджей Северин, колишній політв'язень, актор, директор Польського театру у Варшаві та інші.



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