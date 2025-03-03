Після зустрічі європейських лідерів у Лондоні акції оборонних компаній зросли

Акції європейських оборонних компаній зросли після зустрічі лідерів у Лондоні.

Про це пише Bloomberg.

Станом на 08:00 у Парижі контракти на Euro Stoxx 50 виросли на 0,5%. На початку торгів на Tradegate акції BAE Systems Plc виросли на 23%, Rheinmetall AG виросли на 19%, Thales SA виросли на 17%, Saab AB виросли на 17%, Dassault Aviation виросли на 16%, Rolls-Royce Plc виросли на 13% і Leonardo SpA виросли на 12% порівняно із п’ятницею.

Як зазначають експерти, мир в Україні залишається пріоритетом у 2025 року і витрати держав на оборону різко зростуть у найближчі роки.

Перспектива різкого зростання витрат на оборону європейських країн призвела до різкого зростання акцій підприємств, задіяних у цьому секторі. Компанія Rheinmetall, яка є одним із найбільших у Європі постачальників матеріалів для сухопутних військ, уже отримала 67% приросту цього року. А всього вартість її акцій зросла на більш ніж на 800% з початку війни в Україні.