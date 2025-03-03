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Після зустрічі європейських лідерів у Лондоні акції оборонних компаній зросли

Прогнозують, що витрати держав на оборону різко зростуть у найближчі роки.

Після зустрічі європейських лідерів у Лондоні акції оборонних компаній зросли
Фото ілюстративне
Фото: Facebook / Ukrainian Exchange

Акції європейських оборонних компаній зросли після зустрічі лідерів у Лондоні. 

Про це пише Bloomberg.

Станом на 08:00 у Парижі контракти на Euro Stoxx 50 виросли на 0,5%. На початку торгів на Tradegate акції BAE Systems Plc виросли на 23%, Rheinmetall AG виросли на 19%, Thales SA виросли на 17%, Saab AB виросли на 17%, Dassault Aviation виросли на 16%, Rolls-Royce Plc виросли на 13% і Leonardo SpA виросли на 12% порівняно із п’ятницею.

Як зазначають експерти, мир в Україні залишається пріоритетом у 2025 року і витрати держав на оборону різко зростуть у найближчі роки.

Перспектива різкого зростання витрат на оборону європейських країн призвела до різкого зростання акцій підприємств, задіяних у цьому секторі. Компанія Rheinmetall, яка є одним із найбільших у Європі постачальників матеріалів для сухопутних військ, уже отримала 67% приросту цього року. А всього вартість її акцій зросла на більш ніж на 800% з початку війни в Україні. 

  • 2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні інших лідерів, зокрема Володимира Зеленського, який прилетів після візиту до Білого дому.
  • У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради. 
  • Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації. 
  • Лондон також оголосив про надання понад 1,5 млн фунтів на купівлі боєприпасів для ППО. 
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