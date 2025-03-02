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Трюдо не виключає відправки канадських військ в Україну в рамках гарантій безпеки

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно".

Трюдо не виключає відправки канадських військ в Україну в рамках гарантій безпеки
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських військ у розміщенні іноземного контингенту в Україні в рамках гарантій безпеки.

Про це він заявив пресконференції за результатами саміту в Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна".

“На кожному кроці Канада шукала шляхи, якими вона може допомогти, і, як я вже казав кілька днів тому - все на столі. Ми знаємо, що канадські військові можуть зробити свій внесок. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і готова робити все необхідне... Але це будуть рішення, які будуть прийняті найближчими роками канадцями і їхнім урядом”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада була однією з найсильніших країн, які підтримують Україну "від самого початку, вже понад 10 років". Зокрема, за ці роки Канада підготувала близько 40 000 українських військовослужбовців. Також Канада інвестувала близько $20 мільярдів на підтримку України, військову, економічну та іншу.

"І ми будемо продовжувати підтримувати Україну в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно... Україна не просто захищає свою територію, вона захищає ті самі принципи і цінності, які лежать в основі всіх наших демократій. Тому, коли ми дивимося на те, що буде необхідно в найближчі роки, я можу запевнити вас, що Канада і канадці будуть поруч", - додав Трюдо.

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